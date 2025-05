Politica

SARONNO – ““Prima i Saronnesi” non è stato solo uno slogan, ma una visione tradotta in atti concreti. Con il Convenzionato Saronnese, daremo risposte reali alle famiglie, alle giovani coppie e a tutti coloro che vogliono tornare o restare a vivere nella loro città. Il convenzionato saronnese era già stato approvato dall’amministrazione Fagioli, ma la sinistra lo ha accantonato. Oggi diventa uno strumento fondamentale per il futuro della nostra città”

Inizia così la nota del segretario della Lega Angelo Veronesi.

Quando ero presidente della commissione urbanistica avevo elaborato una convenzione tipo per l’edilizia residenziale a prezzo convenzionato, la convenzione è stata approvata all’unanimità dal consiglio comunale sotto l’amministrazione Fagioli. E’ una convenzione già attiva in piani di recupero come quello dell’ex area FOS per la ex Cantoni. Il convenzionato saronnese consente a chi ha un legame con Saronno di acquistare la prima casa a condizioni sostenibili. È una misura pensata per recuperare il centro cittadino e il tessuto urbano consolidato, senza consumare il poco verde ancora disponibile.

Ma ora è il momento di fare di più. Il Convenzionato Saronnese dovrà essere esteso a tutte le nuove costruzioni residenziali che sorgeranno a Saronno, così da garantire continuità e pari opportunità per tutti. E il mio impegno per il prossimo mandato amministrativo sarà ancora più ambizioso: inserire la possibilità di affitto con riscatto, una soluzione moderna e accessibile, che la sinistra non è stata capace di attuare negli anni passati, nonostante le richieste delle famiglie.

Il nostro approccio è chiaro: non imponiamo obblighi ideologici, ma lasciamo libertà di scelta ai privati, rendendo conveniente aderire al convenzionato attraverso misure premianti, come una volumetria aggiuntiva del 5%.

Chi può accedere al Convenzionato Saronnese?

Famiglie con almeno un componente residente a Saronno o che lo sia stato per almeno 10 anni;

Reddito complessivo non superiore a circa 90.000 euro l’anno;

Residenti nei Comuni della Ciclo Metropolitana Saronnese (Caronno Pertusella, Uboldo, Origgio, Gerenzano, Cislago, Turate, Rovello Porro, Rovellasca, Ceriano Laghetto, Solaro e Cogliate);

Ex saronnesi che lavorano nei territori collegati a Saronno: Milano, Varese, Novara, Como, Monza e Brianza, Lodi, Lecco e Canton Ticino.

La città di Saronno è dei Saronnesi. Il nostro obiettivo è quello di riportare a vivere in città chi l’ha lasciata per necessità e fermare l’esodo verso altri comuni dove i costi sono più bassi, fermare la gentrizzazione della città evitando costi degli alloggi troppo alti come accaduto a Milano. Saronno non deve più essere la periferia dormitorio di Milano: deve tornare ad essere la casa delle famiglie saronnesi.

