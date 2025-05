Solaro

SOLARO – Ritornano le conferenze del Villaggio Brollo, in compagnia dei protagonisti della storia. L’appuntamento è sabato 24 maggio, in occasione della festa patronale della Madonna dei Lavoratori, con l’incontro: “Il Brollo si riscopre, tra memorie urbanistiche e gioia popolare”. A tenere la conferenza, con l’intento di presentare un argomento d’ambito etnografico ed urbanistico, nonché d’interesse cittadino, sarà Rachele Brollo, erede del fondatore del borghetto negli anni Cinquanta, il commendatore Giuseppe Brollo. Con lei ci saranno anche gli interventi dell’architetto Giuseppe Brollo, dei rappresentanti dell’associazione Amici della Chiesetta e della Sindaca di Solaro Nilde Moretti. L’evento è in programma alle 17 nella sala del centro civico di Casa Brollo.

La sindaca di Solaro Nilde Moretti: “Già l’anno scorso abbiamo avuto l’opportunità di seguire Rachele e suo padre Giuseppe in questo splendido viaggio nella memoria della frazione. La proposta dell’incontro culturale “Il Villaggio Brollo e la progettazione della Città Satellite” è piaciuta molto ai residenti e non solo, un modo per riscoprire le origini di una città, di un’idea. Anche nella prossima conferenza torneremo su quelle stesse orme e non vediamo l’ora di conoscere quello che i relatori hanno preparato per noi”.