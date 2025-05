news

Una vacanza studio è un’opportunità unica per gli studenti che hanno la possibilità di viverla. Grazie a un viaggio, di una durata di almeno una settimana, i giovani possono migliorare la conoscenza di una lingua e possono scoprire nuove culture. Ma non solo, perché lo studente avrà anche l’occasione di acquisire nuove competenze, ampliando i propri orizzonti e stimolando la sua indipendenza. Ma, com’è che si prepara a una vacanza studio? Questi tutti i consigli utili sia agli studenti che ai genitori, perché anche loro dovranno accertarsi che il soggiorno sia organizzato al meglio, per garantire la sicurezza dei loro figli.

Pianificazione e rispetto delle scadenze

Innanzitutto, come per ogni progetto in ballo, la pianificazione è alla base di una buona riuscita. Prendere la vacanza studio sotto gamba, non dando la giusta attenzione a tutta la parte che precede la partenza, non è una scelta saggia da fare. Se non vuoi che tuo figlio viva un’esperienza orribile, prenditi i tuoi tempi e arriva, al giorno della partenza, con tutte le carte in regola, non solo in senso metaforico. Scegli, dunque, a quale programma affidarti e a quale bando candidarti. Lo studente deve avere ben chiari i suoi obiettivi. Sapendo quale lingua approfondire, si potrà già procedere una selezione delle destinazioni più opportune. Sappi che esistono diversi concorsi e programmi ai quali partecipare, per poter godere di una vacanza studio, con un supporto economico discreto. Prima di scegliere, valuta l’affidabilità dell’ente che organizza il viaggio, il livello di preparazione richiesto per il corso, il tipo di offerta formativa che viene fatta e la sicurezza generale di tutto il soggiorno. Infatti, il ragazzo dovrà essere certo di ricevere un insegnamento da una madrelingua e di poter partecipare anche ad attività extracurriculari, come escursioni e gite fuori porta, che gli diano l’occasione di conoscere e stringere legami con i coetanei, che stanno partecipando al suo stesso viaggio studio. Una volta aver deciso a quale bando partecipare, dovrai leggere attentamente tutto l’iter da percorrere, i documenti da caricare, le scadenze che riguardano l’invio della domanda. Ad esempio, il programma Estate INPSieme, ideato da INPS e rivolto solo ai figli dei dipendenti statali, apre le iscrizioni ogni anno e le rende accessibili per qualche settimana. Dopodiché, se oltrepassi il termine massimo, la tua domanda non avrà più alcun valore, quindi dovrai aspettare il prossimo anno per ricandidarti. Quest’anno, le candidature si sono aperte il 3 febbraio e si sono chiuse il 24 febbraio. Tutti gli studenti che sono riusciti a inviare la loro domanda online, attraverso il sito dell’INPS stesso, ora non devono fare altro che attendere la pubblicazione delle graduatorie. La prima pubblicazione avverrà il 2 aprile 2025, mentre fino al 28 aprile ci saranno eventuali scorrimenti. Ad ogni modo, a questo link puoi leggere le domande più comuni, così da avere un quadro più chiaro di quello che è il programma in sé, come funziona, come partecipare e come sono gestiti i corsi di lingua.

Preparati a vivere un sogno

Una volta sbrigate le pratiche burocratiche e aver avuto accesso alla borsa di studio, che copre totalmente o parzialmente il tuo soggiorno all’estero, non ti resta che scegliere la destinazione più adatta a te. Per fare questo, affidati a un tour operator verificato. È un consiglio sia per i genitori che per i ragazzi, perché è l’unico modo per garantirsi un viaggio da sogno, senza intoppi o spiacevoli sorprese. I ragazzi delle scuole superiori, che partecipano al bando Estate INPSieme, ad esempio, possono godere di quindici giorni all’estero, mentre i ragazzi delle scuole medie possono usufruire di un soggiorno in Italia, della durata di otto giorni. Ovviamente, l’organizzazione deve essere studiata nei minimi dettagli sia per gli uni che per gli altri. Per l’estero, però, forse c’è un pizzico di attenzione in più, perché si tratterà di volare in un altro Paese, diverso dal proprio, vivendo delle giornate molto lontano da casa, con persone che sono perfetti sconosciuti. Scegliere, dunque, una struttura seria e affidabile è di fondamentale importanza. Dall’Europa, fino all’Asia e agli USA, ogni meta sarà incredibile e la scelta che farai inciderà molto sulla qualità del tuo viaggio studio. Nonostante la difficoltà nell’organizzare tutto in maniera impeccabile, trascorrere un periodo all’estero è emozionante, ma anche preoccupante, sotto alcuni punti di vista. Ci si dovrà adattare alla cultura del luogo, confrontarsi con una nuova cucina, con posti diversi, con abitudini differenti. Dunque, bisognerà avere una mente aperta, essere flessibili e predisposti alla conoscenza, e alla scoperta. I genitori, dal canto loro, dovranno supportare i figli, trasmettendo loro tutta la tranquillità possibile. Per questo, è giusto scegliere una struttura professionale, che sappia accogliere gli studenti e che sappia insegnare loro, in totale sicurezza. Non occorre essere invadenti o mostrare ai ragazzi di avere ansie e paure. L’importante è stare vicino ai propri figli, ma senza stargli con il fiato sul collo. È giusto vivere nuove esperienze lontano dal nido familiare, affinare il senso di indipendenza, diventare più autonomi. La vacanza studio, oltre a insegnare una lingua, insegna anche a stare al mondo. Questa esperienza aiuterà tutti gli studenti che vi parteciperanno a interfacciarsi con l’ambiente esterno in maniera differente, più matura e intraprendente. Partecipare a un concorso che dà la possibilità di vincere una borsa di studio è un’occasione magnifica, che non deve essere sprecata per alcuna ragione. Dunque, prepara la valigia con tutto il necessario e preparati a vivere delle settimane ricche di soddisfazione. Tornerai a casa diverso, con un bagaglio di vita più grande.