Città

SARONNO – Domenica 25 maggio 2025 si svolgerà la 41ª edizione di Bicipace, la manifestazione ciclistica nata per promuovere i valori della pace, dell’ambiente e della solidarietà. L’iniziativa vedrà la partecipazione di gruppi di ciclisti provenienti da numerose città delle province di Varese, Como, Milano e Novara, che si dirigeranno verso la colonia fluviale di Turbigo, punto di ritrovo e centro delle attività previste.

Nel suggestivo contesto del parco fluviale, sarà possibile pranzare e partecipare a momenti di animazione, musica e giochi pensati per tutte le età. Il gruppo di Saronno partirà alle ore 8.30 da Viale Santuario.

Il ritorno da Turbigo sarà libero, con possibilità di rientro sia in bicicletta che in treno. Gli organizzatori consigliano vivamente l’uso del caschetto protettivo durante tutta la manifestazione. Si ricorda inoltre che non si assumono responsabilità per eventuali incidenti o danni.

Per maggiori informazioni, è possibile consultare il sito bicipace.wordpress.com o contattare il numero 333 4169293.

(Foto d’archivio)

