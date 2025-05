Calcio

CARONNO PERTUSELLA – Grande soddisfazione in casa Caronnese per la vittoria nella finale playoff del proprio girone di Eccellenza, domenica scorsa 2-0 contro la Solbiatese, ma come giustamente rammentato nell’immediatezza dal capitano dei rossoblù, Federico Corno, “si è soltanto all’inizio”. Insomma, la Caronnese ha festeggiato a Solbiate ma ha subito iniziato a pensare al prossimo futuro.

Cosa succede adesso?

La Caronnese accede alle finali interregionali, per l’area Lombardia, Veneto e Friuli: in corsa 4 squadre, soltanto una salirà in serie D. Domenica prossima e la successiva si disputano le gare di andata e ritorno di semifinale, gli accoppiamenti sono Caronnese-Sandonà (i varesotti iniziano dunque in casa) e Leon-Tamai. Le vincitrici dei playoff si affronteranno nella finalissima, previste con gare di andata e ritorno.

(foto e video: festa Caronnese domenica scorsa a Solbiate Arno)

20052025