Calcio

ROMA – In occasione dei cinquanta anni dall’iscrizione in Figc dell’Asd Universal Solaro, la Federazione Italiana Giuoco Calcio ha voluto premiare lo scorso 17 maggio all’Holiday Inn Eur di Roma la società calcistica di Solaro con una prestigiosa benemerenza sportiva, la più alta onorificenza conferita dalla Federazione a società e dirigenti che si sono distinti per una lunga e significativa militanza nel calcio dilettantistico e giovanile.

Alla cerimonia di premiazione presenti il presidente della Figc Gabriele Gravina, il presidente della Lega Dilettanti Giancarlo Abete e il presidente del settore giovanile e scolastico della Figc Vito Tisci che, davanti alle delegazioni di 232 società calcistiche premiate, hanno evidenziato l’importanza del calcio giovanile: “Non c’è futuro nel calcio se non si parte dai ragazzi”.

Ecco parte del comunicato dell’Asd Universal Solaro:

“Fondata nel 1930, l’Universal Solaro ha attraversato quasi un secolo di storia, diventando un punto di riferimento per la comunità di Solaro e per il calcio lombardo. L’iscrizione alla FIGC nel 1975 ha segnato l’inizio di un percorso ufficiale che, anno dopo anno, ha visto la società crescere e consolidarsi, grazie al lavoro di dirigenti, allenatori, volontari e atleti che hanno condiviso la stessa visione e gli stessi valori. Oggi, con oltre 350 tesserati e un settore giovanile in continua espansione, l’Universal Solaro continua a investire nella formazione sportiva e umana dei giovani, mantenendo viva la tradizione e lo spirito che l’hanno sempre contraddistinta. Questo riconoscimento non è solo un premio per il passato, ma uno stimolo per il futuro: un invito a proseguire con entusiasmo e dedizione nel percorso intrapreso, continuando a essere un esempio di sportività, inclusione e impegno sociale. Grazie a tutti coloro che, in questi 50 anni di iscrizione continua e in questi 95 anni di storia, hanno contribuito a scrivere la storia dell’Universal Solaro”.