CASTIGLIONE OLONA – I bambini dell’ultimo anno delle scuole dell’infanzia di Castiglione Olona stanno per vivere un’esperienza educativa speciale: l’incontro con il sindaco Giancarlo Frigeri e gli amministratori comunali, per scoprire in prima persona il funzionamento delle istituzioni e l’impegno quotidiano di chi ricopre una carica pubblica.

L’iniziativa, promossa dall’assessorato alle Politiche sociali e istruzione, ha come obiettivo quello di far comprendere fin dai primi anni di vita il concetto di cittadinanza attiva: un percorso che parte dal riconoscere i bambini come soggetti di diritti, capaci di partecipare, esprimersi e relazionarsi in modo consapevole con il mondo che li circonda.

Durante le visite, i piccoli cittadini potranno porre domande, osservare gli spazi del Comune e dialogare direttamente con gli amministratori, in un clima informale pensato per valorizzare la curiosità e il senso di appartenenza.

Calendario degli appuntamenti:

Ieri lunedì 20 maggio – Scuola dell’Infanzia Schoch

Oggi martedì 21 maggio – Scuola dell’Infanzia Mazzucchelli

Mercoledì 22 maggio – Scuola dell’Infanzia Don Motta

Per informazioni: [email protected]

Un momento simbolico e concreto allo stesso tempo, che rafforza il ruolo della scuola come prima palestra di democrazia e partecipazione.

