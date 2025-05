Politica

SARONNO – Riceviamo e pubblichiamo la nota di Novella Ciceroni in risposta alla lettera aperta del Cai.

Abbiamo letto con attenzione la richiesta di aiuto inviata dal Club Alpino italiano ai candidati sindaci e – come spesso è accaduto in questi quattro anni di Amministrazione targata Airoldi/Gilli/PD rimaniamo basiti nel constatare come – anche su questioni in apparenza non eccessivamente complicate – non si sia arrivati a nessuna risoluzione a causa di mancate risposte e continui rimpalli di responsabilità tra uffici ed assessorati coinvolti.

Ci assumiamo l’impegno di verificare tutta la documentazione presente e quanto fatto in questi anni, in cui la parete di arrampicata è rimasta chiusa, privando così la città di un importante elemento di connessione con la montagna.

La parete infatti – grazie al lavoro degli associati CAI – è uno dei primi approcci che molti bambini e giovani hanno con la montagna, sperimentando qui l’emozione di un’arrampicata semplice e proseguendo poi il loro percorso alpino con corsi di altro tipo.

Verificheremo quanto è in capo all’Amministrazione per il collaudo strutturale del muro, accogliendo la disponibilità del Cai ad un investimento anche da parte loro ed alla stipula di una nuova convenzione, che possa permettere di rendere la parete fruibile almeno per la stagione estiva 2026, dovendo purtroppo considerare ormai persa quella del 2025.

Molte convenzioni per stabili di proprietà comunale in questi ultimi anni sono scadute ed altre rischiano di essere lasciate a breve, anche prima del termine. Alcune non sono mai partite, quale la Cascina della Vigna presso il Parco del Lura – mai utilizzata fin dagli anni dell’amministrazione Fagioli, che la fece costruire con alcune pecche di rilievo, che hanno richiesto numerosi interventi fin dall’inizio.

È nostra intenzione rivalutare tutti i bandi e fare in modo che le proprietà comunali possano essere gestite da attività proficue ed utili per il territorio e non lasciate in stato di abbandono come accade ora.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09