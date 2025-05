Politica

SARONNO – Riceviamo e pubblichiamo la nota con cui Attac Saronno esprime la propria posizione sul voto amministrativo imminente.

Attac Saronno, anche questa volta, non si presenterà in nessuna forma alle prossime elezioni amministrative. Sono passati 21 anni dalla nostra ultima presenza in Consiglio Comunale, con la lista civica “Una città per tutti”, ma ancora permangono – e peggiorano – le condizioni politiche che ci consigliano di non essere presenti.

Non possiamo però sottrarci dal fornire un’indicazione per il primo (unico?) turno elettorale del 25-26 maggio.

Ovviamente non contempliamo nemmeno la possibilità di un voto al centrodestra che candida sindaco Rienzo Azzi. Siamo antifascisti, antirazzisti e contro il “partito del mattone” che attanaglia da decenni la città, rendendola sempre più invivibile, irrespirabile, ingiusta. Li abbiamo sperimentati con la Giunta Fagioli, che ha trasformato Saronno nella città dei grattacieli e dei supermercati, demolendo i servizi sociali. Quest’anno si candidano alla privatizzazione dei servizi pubblici legati a sanità, cultura e servizi sociali. Chissà a favore di chi…

Quanto al resto dei candidati e delle formazioni che li sostengono, la nostra riflessione parte da come noi di Attac Saronno vorremmo questa città e da come continueremo a praticarla insieme ai suoi abitanti:

• partecipazione: ci si stupisce della scarsa affluenza alle urne, che probabilmente quest’anno crescerà, data la mancanza di rappresentatività di coalizioni e candidati presenti. Ma nulla si è fatto in città per favorire una maggiore partecipazione: nessuna urbanistica partecipata, nessun bilancio partecipativo, nessuna consulta con i cittadini singoli e organizzati. Non stupisce quindi che Airoldi risponda al dissenso sulla sua gestione della sanità pubblica insultando i comitati di cittadini, senza mai chiedere scusa.

• urbanistica e beni comuni: i Piani di Governo del Territorio del centrosinistra (l’ultimo firmato da Porro) sono l’ennesimo favore al “partito del mattone”, come dimostrato da Attac, documenti ufficiali e numeri alla mano. La stessa “operazione Isotta Fraschini”, vero motivo della caduta della Giunta Airoldi, ne rappresentava l’ennesima conferma, seppur riverniciata di sociale, culturale e “sportivo”. Nessuna/o candidata/o si discosterà da questo schema, a quanto ci consta da programmi e dichiarazioni.

• giustizia sociale: delle fasce deboli della popolazione non parla più nessuno, nella città dove si edificano case per ricchi e zero metri quadri per le centinaia di persone in lista per alloggi pubblici, aumentando ogni giorno il divario tra le classi sociali. Con spese sociali che sono ormai derubricate alla voce “servizi per le famiglie”, gestiti da un servizio sociale la cui formazione degli operatori pubblici è stata affidata al privato “sociale” da parte dell’allora assessore Pagani, oggi candidata sindaca del Partito Democratico.

• sicurezza: è stata il leit motiv di apertura della campagna elettorale di tutte le forze politiche (una ne porta addirittura il nome), nessuna esclusa. Peccato che nessuna abbia parlato di sicurezza del reddito per chi ne è escluso, di sicurezza per anziani, bambini e disabili nell’usare la città, di sicurezza dalle malattie da inquinamenti (elettromagnetico incluso) nell’ottava città europea per polveri sottili nell’aria, in cui il Piano del Traffico serve “per non peggiorare la situazione” aprendo nuove “bretelle” stradali.

A voi elettrici ed elettori capire se vi sentite rappresentate/i. A noi non resta che ricordare che il diritto di voto universale (quello negato dal fascismo) è stato conquistato con il sangue dai nostri Partigiani e alle urne sarebbe importante andare, anche solo per esprimere con un voto nullo che nessuno di costoro ci rappresenta.

