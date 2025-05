Primo piano

SARONNO – In vista delle elezioni amministrative di fine maggio, può essere utile tornare con la memoria all’ultimo appuntamento elettorale, quello del 2020. Le urne erano state aperte domenica 20 e lunedì 21 settembre, e l’esito aveva richiesto un secondo turno per assegnare la fascia tricolore.

Nel primo turno si erano sfidati cinque candidati sindaco. Alessandro Fagioli, sindaco uscente, aveva raccolto 6.864 voti (36,61%), seguito da Augusto Airoldi con 6.490 voti (34,62%). Più distanti Novella Ciceroni con 2.356 voti (12,57%), Pierluigi Gilli con 2.203 voti (11,75%) e Luca Longinotti con 835 voti (4,45%). Il ballottaggio aveva quindi visto il testa a testa tra Fagioli e Airoldi, con la vittoria finale di Airoldi che aveva ottenuto 8.822 voti (59,99%) contro i 5.884 di Fagioli (40,01%).

Guardando alle liste, la più votata era stata la Lega Lombarda Salvini con 3.888 voti (21,40%), seguita dal Partito Democratico con 3.126 voti (17,22%) e da Obiettivo Saronno con 2.302 voti (12,62%). Avevano superato il migliaio di voti anche la Lista Civica – Augusto Airoldi Sindaco (1.874 voti – 10,32%), la Lista Civica con Saronno – Gilli Sindaco (1.563 – 8,61%) e Tu@Saronno (1.195 – 6,58%). Tra le altre liste: Fratelli d’Italia (7%), Forza Italia (6,18%), Movimento 5 Stelle (4,55%), Saronno al Centro – Il Popolo della Famiglia (2,56%) e Italia Viva, Azione, +Europa, Unione Italiana (2,86%).

Per quanto riguarda le preferenze espresse per i consiglieri comunali, il più votato era stato Raffaele Fagioli (Lega Lombarda) con 271 voti. Seguivano Agostino De Marco (Forza Italia) con 195 preferenze, Francesco Licata (Partito Democratico) con 188, Claudio Sala (Lega Lombarda) e Maria Assunta Miglino (Forza Italia), entrambi con 149 voti. Molto apprezzati anche i candidati di Obiettivo Saronno: Luca Amadio (140 voti), Luca Davide (131) e Cristiana Dho (118). Buoni risultati anche per Franco Casali di Tu@Saronno (126 voti) e Laura Succi della lista Airoldi Sindaco (116).

E come sono andate le elezioni successive? Il voto regionale del 2023 e quello europeo del 2024 a Saronno mostrano alcune evoluzioni interessanti. Il Partito Democratico ha mantenuto una posizione forte, passando da 3.106 voti alle regionali (27,93%) a 4.179 alle europee (25,39%). Fratelli d’Italia ha visto una crescita, da 2.390 voti (21,47%) a 4.288 (26,05%). Al contrario, la Lega ha registrato un calo: 1.379 voti alle regionali (12,27%) contro 1.566 alle europee (9,52%). Forza Italia ha ottenuto 1.496 voti (9,09%) alle europee, mentre Azione si è fermata a 889 (5,40%). Da segnalare la presenza alle europee di Alleanza Verdi e Sinistra con 1.405 voti (8,54%) e Stati Uniti d’Europa con 1.100 (6,68%), che alle regionali non erano presenti in modo autonomo. Il Movimento 5 Stelle ha raccolto 987 voti (6%) alle europee, in aumento rispetto ai circa 545 voti delle regionali (4,89%).

