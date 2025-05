Politica

SARONNO – “Le dichiarazioni di Azzi sulla ex Isotta slittano come le gomme di un auto sulla neve fresca in montagna. Fin dall’ esordio;”il comparto venga valutato nel suo insieme”. Difficile accettare una simile dichiarazione quando già l’area della Ex Cemsa è stata, anni fà stralciata, e su cui si è abbondantemente costruito.

Per cui la tanto declarata “previsione del PGT” è già stata superata da parecchio tempo”.

Inizia così la nota del Pd con risponde a Rienzo Azzi.

“Se si volesse procedere adesso prendendo in considerazione area FNM, Bertani e Isotta in modo congiunto non solo si tornerebbe indietro di anni ma si produrrebbe il sostanziale fallimento del progetto? Gli investitori possono attendere ancora anni per avere una area attrattiva e volano di sviluppo come nelle intenzioni dell’attuale progetto?

Lo strumento del PII prevede appunto una negoziazione nell’interesse pubblico ed è fuori di dubbio che questo debba esserci, nessuno lo ha mai negato o richiesto corsie preferenziali. La progettazione dell’area Bertani è oggi in uno stato embrionale e il terzo attore, Ferrovienord, come noto ha necessità di procedere per le attività di sua pertinenza (Saronno city hub) e infatti così sta facendo ipotizzando un polo tecnologico manutentivo all’avanguardia e ammodernato.

Quindi, invocare adesso la progettazione unitaria è utile alla velocizzazione o costituisce un freno? Quello che ci sembra di sentire è il disco rotto riproposto in questi anni dai detrattori del progetto e dello sviluppo dell’area, in cui Rienzo Azzi sembra essersi inserito appieno sentendosi addirittura a suo agio.

