Città

SARONNO – Tra le notizie più lette di ieri, martedì 20 maggio, spiccano il blitz di Brumotti a Origgio per Striscia la Notizia, l’iniziativa del maxi schermo a Saronno per la finale di Champions e il grave incidente sulla Pedemontana costato la vita a una giovane insegnante. Attenzione anche alla politica locale sull’area ex Isotta Fraschini e a un drammatico episodio in una stalla del varesotto.

Vittorio Brumotti è tornato in azione a Origgio con il drone per documentare uno spaccio di droga: recuperati due chili di sostanza stupefacente vicino a un casello autostradale.

A Saronno i Lions Insubria promuovono una serata speciale con maxi schermo per seguire insieme la finale di Champions League

Un drammatico scontro tra un pullman e un tir sulla Pedemontana ha causato la morte di una maestra di 36 anni: feriti anche due colleghi, tra le prime reazioni anche quella del ministro.

All’ex Isotta Fraschini, Gorla spera in una guida femminile per il rilancio: le candidate sindaco pronte a collaborare sul progetto di rigenerazione urbana, mentre i candidati uomini lo bocciano.

Tragedia a Castiglione Olona, dove un 83enne è stato ucciso da un toro; ferito un altro uomo intervenuto per cercare di salvarlo.

