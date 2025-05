Comasco

LOMAZZO – Si chiamava Domenica Russo, aveva 43 anni, era residente a Sesto Calende ed originaria di Portici nel Napoletano la maestra che ha perso la vita nel tragico incidente stradale avvenuto nel pomeriggio di lunedì lungo la Pedemontana, all’altezza della galleria di Lomazzo, in provincia di Como.

La donna si trovava a bordo di un pullman scolastico partito in mattinata con destinazione il Museo del Cavallo Giocattolo di Grandate, insieme a 35 bambini e ad altri docenti. Secondo le prime ricostruzioni, il mezzo ha tamponato violentemente un camion, e la maestra, che era seduta nei primi posti accanto all’autista, è morta sul colpo a causa dell’impatto.

Domenica Russo si era trasferita da anni in provincia di Varese, dove ha lavorato a lungo come assistente sociale prima di entrare nel mondo dell’istruzione. Recentemente era stata assegnata alla scuola primaria Pascoli di Cazzago Brabbia. Lascia il compagno e una figlia.

Enzo Cuomo, sindaco di Portici, ha ricordato così la maestra.

La nostra comunità piange per la morte di una figlia di Portici trasferitasi al nord per inseguire il suo sogno di insegnare ai più giovani che tanto amava. Nika, Domenica Russo, credeva nella scuola inclusiva e si è formata nella nostra città per poi lasciare Portici e trasferirsi al nord. Aveva sempre il sorriso e per il ponte del primo maggio era tornata nella nostra città in vacanza. Un tragico incidente l’ha strappata alla vita, proprio mentre era con i suoi amati studenti in una gita scolastica. Ai familiari di Nika il cordoglio e la vicinanza della nostra comunità.

(foto di Domenica Russo, dal profilo del sindaco di Portici)

21052025