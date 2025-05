Politica

SARONNO – Lunedì sera si è svolto con grande successo l’incontro “Senza Filtri”, promosso dalla lista civica “Insieme per Crescere” a sostegno della candidatura a Sindaca di Ilaria Pagani. L’evento, incentrato sul tema dei social media e dei minori, ha visto una partecipazione numerosa e un dibattito acceso, dimostrando quanto sia sentito il tema dell’educazione nella nostra comunità.

“La lista civica “Insieme per Crescere”, insieme ad esperti del mondo dell’educazione e alla parlamentare Giulia Pastorella, ha messo al centro del proprio programma il tema dell’educazione, proponendo misure concrete come:

L’istituzione della figura del garante dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza.

La promozione del servizio di psicologia scolastica.

Un piano integrato di servizi educativi, coinvolgendo psicologi, educatori, pedagogisti, mediatori culturali, associazioni e società sportive.

Il sostegno alla creazione di nuovi posti negli asili nido e servizi di affiancamento alle giovani famiglie.

Durante la campagna elettorale, abbiamo portato l’attenzione dei cittadini e della politica su temi cruciali come le pari opportunità, la denatalità e il rapporto tra social media e minori. L’incontro di ieri sera ha rappresentato un momento di confronto e approfondimento fondamentale, a pochi giorni dal voto per le elezioni comunali.

Il nostro impegno non si ferma qui. La riprogettazione dello sviluppo futuro della città, mettendo al centro le scuole e il loro collegamento con la stazione ferroviaria, è una delle nostre priorità. Vogliamo una Saronno che cresca insieme, puntando su un’educazione di qualità e su servizi efficienti per tutte le famiglie.

Tra i nostri candidati e collaboratori, vantiamo diversi professionisti del mondo dell’educazione e persone con anni di esperienza di volontariato in ambito educativo e sportivo. Siamo pronti a mettere le nostre competenze al servizio della comunità per costruire un futuro migliore per i nostri figli.

Crediamo fortemente che la nostra città, ricca di scuole di ogni ordine e grado, possa diventare centro propulsore di una comunità educante in grado di coinvolgere l’intera cittadinanza. Vogliamo una scuola che sia aperta, che sappia far fronte, attraverso una sinergia tra i servizi, alle difficoltà che le famiglie spesso devono fronteggiare da sole. Per questo mettiamo a disposizione le nostre conoscenze e professionalità e vi invitiamo a partecipare alle elezioni comunali e a votare per la lista civica “Insieme per Crescere”. Chi crede nella priorità dei temi educativi troverà nel nostro programma e nella candidatura di Ilaria Pagani una risposta concreta e un impegno serio per il futuro di Saronno”.

