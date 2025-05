Politica

SARONNO – Riceviamo e pubblichiamo la nota del candidato sindaco Rienzo Azzi in risposta all’intervento del Pd Saronno

Cari amici del Pd,

vero il discorso di slittare sulla neve quando si parla con voi, sto diventando un mago del controsterzo!

gli errori fatti sulla Cemsa (erano anche altri tempi) ci obbligano a non farli più sull’Isotta Fraschini. Altrimenti – tanto per restare sulla neve – sarebbe come dire che non so sciare metto gli sci, cado mi rompo una gamba e dopo due mesi li rimetto ricado mi rompo l’altra… la terza gamba non c’è! L’area dell’Isotta Fraschini la TENETE VOI DEL PD BLOCCATA DA 5 ANNI. Siete voi con i vostri litigi interni che l’avete bloccata! Infatti vi siete spaccati in due. Airoldi che con più lungimiranza pensa al masterplan voi con Pagani dietro l’operatore, più o meno passivi. Voi continuate a parlare dell’operatore che fa endorsement elettorali nei confronti anche della Pagani (mai vista una cosa così!!) Io parlo di Saronno e dell’interesse pubblico! Bugie: sapete benissimo che i tempi di approvazione sono gli stessi sia che si esamini solo l’area Isotta che l’intero comparto. Esistono i mezzi tecnici per farlo e se volete ne parliamo. Sapete che l’area Bertani lasciata sola resterà così per lungo tempo. Impedendo lo sviluppo viario di scarico anche di quello che si farà nell’Isotta (che non e’ poco), bloccando Saronno per sempre, impedendo gli scavalchi viari e ferroviari indispensabili alla città, lasciando il Matteotti separato dal centro, questione per noi e per il quartiere irrinunciabile. Vogliamo tutelare l’interesse pubblico discutendo il progetto con un operatore economico non con un benefattore (come credo aver chiarito ieri). Perché manca molto e magari la città ha bisogno di altro… credete ci siano solo i diritti dell’imprenditore? A me spiace per lui, noi siamo vicini agli imprenditori, ha trovato (come dice lui) gli interlocutori sbagliati, Pagani compresa che e’ stata in giunta 5 anni.

In conclusione, dopo tutto quello che si e’ detto ed e’ successo, ritengo che debbano scegliere i saronnesi tra chi ha perso cinque anni ed adesso vuole partire in tromba con un progetto che non va e non fa bene alla città, e chi invece ha tutte le carte per non fare i vostri (VOSTRI) errori e portare a termine, in tempi certi, veloci, un progetto che leghi la città e dia la spinta per il rilancio.

A questo proposito vi invito caldamente a partecipare all’evento che abbiamo organizzato stasera all’Aldo Moro in cui esporremo sei idee per cambiare il volto di Saronno. L’abbiamo chiamato “Sogniamo una città…e poi la facciamo!” penso che il titolo si spieghi da solo. Parleremo anche di Isotta, sarete i benvenuti.”

