SARONNO – Sono azzurre, personalizzate con la scritta bianca “Exit poll ilSaronno”, e rappresentano un piccolo ma simbolico segno di partecipazione civica: sono le penne realizzate da ilSaronno per accompagnare il progetto di exit poll didattico che animerà la città domenica 25 maggio, in occasione delle elezioni amministrative.

Ogni cittadino che deciderà di partecipare riceverà la penna in omaggio, da usare per compilare la scheda facsimile e da portare poi con sé. Non solo: sarà anche l’occasione per raccontare la propria adesione a questa iniziativa educativa unica nel suo genere. Come? Condividendo una foto o un selfie sui social, penna in mano, per dire con orgoglio “io c’ero” e ho contribuito a un progetto di educazione civica per e con i giovani.

Partecipare è semplice: basta cercare i gazebo con le pettorine blu all’esterno delle cinque scuole sede di seggio, attivi dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 18.30. I volontari e gli studenti dell’Itis Riva ti accoglieranno, ti consegneranno la scheda facsimile e la penna azzurra. Compila la scheda in forma anonima e inseriscila nell’urna realizzata dalla cooperativa Cls: è tutto, ma è anche molto.

Il progetto è promosso da ilSaronno insieme all’Itis Riva, con la condivisione della Prefettura di Varese e il sostegno di Rotary Club Saronno, Running Saronno, Unitre e Associazione Nazionale Carabinieri. Tutti uniti per un obiettivo: avvicinare i cittadini, giovani e adulti, al cuore della democrazia, trasformando il giorno delle elezioni in un momento di formazione, condivisione e partecipazione attiva.

Lunedì 26 maggio, gli studenti analizzeranno i dati raccolti con competenze statistiche e informatiche. I risultati verranno presentati in una diretta speciale dalle 15.02 su www.ilsaronno.it, con commenti, ospiti e riflessioni.

Questa non è solo una simulazione di voto: è un’esperienza da vivere e da raccontare. La penna è tua, il gesto è tuo, la storia è di tutti. Partecipa anche tu, scatta una foto e racconta Saronno che vota, impara, cresce.

