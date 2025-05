Cronaca

CARONNO PERTUSELLA – Torna l’incubo dei furti su auto in sosta in diversi comuni del territorio. I parcheggi sono sempre più spesso nel mirino dei topi d’auto, che agiscono con rapidità danneggiando i veicoli alla ricerca di denaro e oggetti da rivendere.

A Caronno Pertusella, particolare preoccupazione riguarda il parcheggio del centro commerciale La Varesina, dove si trova anche il supermercato Tigros: diversi clienti hanno segnalato effrazioni nelle auto, alimentando un clima di crescente insicurezza.

Anche a Uboldo si registrano lamentele per la situazione nei parcheggi di piazza mercato e in quelli a lisca di pesce di via Manzoni, accanto al centro sportivo: si tratta di zone isolate, dove si tende a evitare di lasciare la macchina, proprio per la facilità con cui possono essere prese di mira.

Colpo su vasta scala nei giorni scorsi a Origgio, dove sono state danneggiate circa venti auto, soprattutto in aree periferiche come via Gran Paradiso, Cardinal Ferrari, Fornace e Udrigium. Il bottino, in molti casi, si è rivelato poco più che simbolico: monetine e oggetti di scarso valore. In uno dei veicoli colpiti, una Mini Cooper, sarebbero state trovate tracce di sangue, segno forse di una fuga frettolosa o di una ferita accidentale riportata dal ladro.

