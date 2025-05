Città

SARONNO – Dal 23 al 25 maggio 2025 il Museo della Ceramica G. Gianetti organizza la quarta edizione della Festa della Ceramica a Saronno, dedicata quest’anno al tema del “Convivio”. L’iniziativa coinvolge l’intera città con un ricco programma di mostre, laboratori, performance e attività per tutte le età.

Venerdì 23 maggio, alle ore 18, l’inaugurazione ufficiale si terrà al Museo della Ceramica con l’apertura della mostra “Convivium”. La serata prosegue alle 20.30 con una cena speciale, “Convivia Mutabilia”, su prenotazione: un’esperienza artistico-culinaria allestita con le ceramiche di Elisabetta D’Arienzo, organizzata dagli Amici del Galli a sostegno del museo.

Sabato 24 maggio si entra nel vivo della festa. Dalle 10 alle 23, all’Oratorio Prealpi sarà attivo un punto ristoro e verranno ricostruiti tre ambienti della tradizione saronnese: l’osteria, Ul Cassinott e il laboratorio del ceramista. Alle 10.30 laboratorio per bambini con l’argilla, mentre alle 11 al museo sarà presentato il libro “Il Museo della Ceramica Gianetti”. Nel pomeriggio, dimostrazioni di tornio (ore 12), smaltatura Naked Raku (15.00) e nuovo laboratorio per bambini (15.30). Alle 18 si inaugura “Ciucci & Pesci” dell’artista Gianluca Tesauro.

Dalle 19 iniziano i momenti più spettacolari: apertura del forno Naked Raku con aperitivo, cena contadina a cura del Gruppo Sant Antoni da Saronn (prenotazione obbligatoria), e dalle 22 la grande performance “Il banchetto di fuoco” con l’apertura del forno monumentale e l’estrazione dei pezzi incandescenti per una tavola infuocata.

Domenica 25 maggio, alle 10.30, si tiene un nuovo laboratorio per bambini. Alle 11.30 a Villa Gianetti, l’inaugurazione della mostra Mise en place e la premiazione del concorso “1° Round” per gli studenti dell’Accademia di Brera. Alle 15 visita guidata alla mostra “Convivium” e alle 16.30 tour al Cenacolo francescano nella chiesa di S. Francesco, a cura dell’associazione Cantastorie.

Alcuni eventi collaterali animeranno altri luoghi culturali della città:

“Il piatto piange”, mostra al Museo dell’Illustrazione (sabato e domenica).

“Oggetti in un interno”, mostra al Chiostro Arte & Archivi.

“Cenacoli. Da Andrea da Saronno a Andy Warhol”, tra Sala Nevera e Spazio Art Cafè.

Inoltre, sabato e domenica nel Giardino del Museo sarà allestito “Convivium in Horto”, esposizione con degustazioni a cura di La Tana delle Costruzioni e ceramiche di Christian Richter ed Erika Chinaglia, insieme a una piantumazione collettiva a cura di Sempliceterra.

Infine, grazie a Con-Museum, le immagini dei piatti del museo saranno visibili nelle vetrine dei negozi sostenitori.

L’ingresso è libero e l’intero programma è disponibile su: www.festadellaceramicasaronno.com

(Foto d’archivio)

