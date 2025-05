SARONNO – Sono stati programmati (meteo permettendo) per giovedì 22 e venerdì 23 maggio i lavori di allacciamento della rete fognaria nella zona di via Maestri del lavoro. Per consentire l’intervento, nella fascia oraria 8-18 dei due giorni, il tratto di via Maestri del lavoro compreso tra il passo carraio dell’Hotel Cyrano fino al parcheggio è area di cantiere, ove vigono divieto di transito e sosta, in regime di rimozione forzata.

Nello specifico:

in via Maestri del lavoro dal civico 2 fino a via Milano: vige doppio senso di circolazione: chi percorre la via 4 novembre, all’intersezione con via Maestri del Lavoro, avrà l’obbligo di proseguire in direzione via Milano;

in via Milano, parallela interna, nel tratto di strada compreso tra via 4 novembre e via Maestri del lavoro vigono il divieto di sosta in regime di rimozione forzata e il doppio senso di circolazione (regolato da movieri), con interdizione di utilizzo della pista ciclabile.