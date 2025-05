Eventi

SARONNO – Si conclude oggi, mercoledì 21 maggio, la raccolta di donazioni per il mercatino dell’usato e vintage all’oratorio di via Legnani 1. Ultime ore disponibili per portare abbigliamento estivo, bigiotteria, borse e scarpe nuove o sportive, in buono stato, negli orari consueti: dalle 16.30 alle 18 e dalle 20.30 alle 21.30.

A partire da giovedì 22 maggio, il mercatino aprirà ufficialmente al pubblico con una vasta selezione di articoli donati, tutti accuratamente scelti e proposti a prezzi accessibili, ideali per chi ama il riuso e vuole sostenere una buona causa.

Gli orari di vendita saranno i seguenti:

giovedì 22 e venerdì 23 maggio , dalle 18.30 alle 21

e , dalle alle sabato 24 maggio , dalle 10 alle 12.30 e dalle 15 alle 18.30

, dalle alle e dalle alle domenica 25 maggio, giornata di “fuori tutto“, dalle 10 alle 12.30 e dalle 15 alle 17

Tutto il ricavato sarà devoluto alla San Vincenzo, che da anni assiste le famiglie bisognose di Saronno. Per chi desidera informazioni o vuole offrire supporto all’iniziativa, è possibile contattare: Emanuela al 338 3548178, Marzia al 339 7745685, Irene al 391 1110085, Maria Grazia al 347 0827123.

(foto d’archivio)

