Cronaca

SARONNO – L’ultimo episodio risale alla notte tra domenica e lunedì: un’auto parcheggiata in zona Cascina Colombara è stata trovata con due gomme tagliate, senza alcuna motivazione apparente. Ma non si tratta di un caso isolato. Da gennaio a oggi, la zona ai confini con i campi è teatro di una lunga serie di atti vandalici che preoccupano sempre più chi vi abita.

Secondo le segnalazioni arrivate in redazione, tutti i parcheggi pubblici dell’area sono stati interessati da danneggiamenti sistematici: finestrini infranti, fiancate rigate, pneumatici forati. Un’escalation che ha trasformato il quartiere.

A peggiorare il quadro, anche la presenza sempre più evidente di movimenti sospetti collegati allo spaccio di stupefacenti. I residenti raccontano di segnalazioni già inoltrate alle forze dell’ordine, ma lamentano un’assenza di risposte efficaci.

Non mancano episodi di microcriminalità, come i furti in pieno giorno: in uno dei condomìni della zona, ad esempio, sono state rubate le grondaie in rame. E le notti non sono più tranquille: fuochi d’artificio sparati a qualsiasi ora – che secondo alcuni residenti servirebbero come segnali – disturbano il riposo e aumentano la percezione di insicurezza.

“Questa situazione sta peggiorando di mese in mese – racconta una residente – e incide profondamente sulla nostra qualità della vita. Speriamo che le istituzioni intervengano al più presto con controlli mirati e una presenza più costante delle forze dell’ordine”.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09