Softball

MALNATE – Le Vakings Malnate, nella serie B del softball, si sono scontrate in casa, ma sul campo di Sannazzaro, con le ragazze del Milano 46. I due incontri, che già si prefiguravano come impegnativi, hanno portato risultati deludenti. La prima partita ha avuto un buon inizio: il primo inning si è concluso 2-0 per le ragazze malnatesi, grazie alle valide di Adriana Lipari e Ueida Aliu. La squadra non è però riuscita a mantenere il vantaggio: causa errori della difesa, il Milano porta a casa prima 9, poi 12 punti, concludendo per manifesta, 2-21.

Il secondo incontro ha avuto un andamento simile: la difesa, affaticata anche dal caldo, ha commesso diversi errori di distrazione e l’attacco è stato bloccato dalle avversarie, permettendo al Milano di guadagnarsi un’altra vittoria manifesta per 0-17.

Le ragazze di Malnate sono comunque riuscite ad eseguire un doppio gioco difensivo (ancora una volta di Lipari) e tenere a zero l’attacco avversario per un inning. Complimenti anche alla Emma Santi, che ha fatto il suo primo out in serie B. Le due partite hanno comunque visto il debutto di due lanciatrici esordienti (Gaia Righetto in gara 1 e Adriana Lipari in gara 2) che si preparano ad aumentare le loro presenza in pedana.

(foto Sabrina Rainini: fase di gioco del Malnate)

21052025