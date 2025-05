iltra2

TRADATE – Sabato 24 maggiotorna l’attesa festa di fine anno scolastico organizzata dal Comitato genitori dell’Istituto comprensivo dtatale Gabriele Galilei. L’appuntamento è fissato dalle 10 alle 15.30 al campo Jolly Calcio di via Roma a Tradate.

L’evento, pensato per celebrare la conclusione dell’anno scolastico con un momento di gioia e condivisione, sarà ricco di laboratori, giochi, intrattenimento e un banco gastronomico. A conclusione della giornata è prevista una sorpresa finale per tutti i presenti. In caso di maltempo, la festa sarà rinviata a sabato 31 maggio, sempre al Campo Jolly Calcio e con gli stessi orari e programma.

Le famiglie sono invitate a prenotare il tavolo per la propria classe scrivendo a:

[email protected]

L’iniziativa è realizzata in collaborazione con le realtà locali, tra cui l’oratorio SuperJolly, l’oratorio Santi Apostoli Tradate Abbiate e Ceppine e con il patrocinio del Comune di Tradate. Una giornata di festa pensata per tutti i bambini e le loro famiglie, all’insegna della partecipazione e del divertimento.

21052025