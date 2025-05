Città

SARONNO – Pettorine blu con la scritta bianca “Exit poll ilSaronno” guideranno domenica 25 maggio i cittadini che vorranno partecipare all’innovativo progetto didattico ideato in occasione delle elezioni amministrative.

Un’iniziativa originale e formativa, condivisa dalla Prefettura di Varese, che intende avvicinare i giovani al mondo della democrazia e offrire alla città una prima fotografia delle preferenze espresse, pochi minuti dopo la chiusura dei seggi. Il progetto, promosso da ilSaronno in collaborazione con l’Itis Riva, coinvolge diverse realtà cittadine: dalla cooperativa sociale Cls, che ha realizzato le urne leggere, funzionali e riutilizzabili, al Rotary Club Saronno, che affianca l’organizzazione e la gestione logistica.

Sotto i gazebo, allestiti all’esterno di cinque seggi cittadini, studenti e volontari indosseranno le pettorine blu per raccogliere – in forma anonima e volontaria – le schede facsimile compilate dai cittadini, che potranno così simulare il proprio voto inserendolo in un’urna, proprio come in un vero seggio.

Gli exit poll si svolgeranno domenica 25 maggio in due fasce orarie: dalle 18.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 18.30, con postazioni presidiate da un team operativo formato dagli studenti dell’Itis Riva, supportati da volontari adulti, per garantire correttezza, accoglienza e riservatezza.

La parte formativa del progetto ha visto anche un incontro con Fabio De Fanti, viceprefetto vicario della Prefettura di Varese, che ha spiegato agli studenti il funzionamento del sistema elettorale, rispondendo a domande e curiosità in un dialogo diretto.

Un progetto educativo e civico che punta a costruire una cittadinanza più consapevole e partecipe, attraverso un’esperienza concreta, accessibile e condivisa.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09