Calcio

LAZZATE – Continuità in panchina per l’Ardor Lazzate, che ha annunciato ufficialmente la riconferma di Ferdinando Fedele come allenatore della prima squadra per la stagione 2024/2025. Per il tecnico si tratterà del terzo anno consecutivo alla guida della formazione gialloblù. “Con orgoglio e soddisfazione, la società comunica che, per il terzo anno consecutivo, la guida tecnica dell’Ardor Lazzate è stata affidata a Ferdinando Fedele” si legge nella nota diffusa oggi dal club brianzolo.

Nell’ultimo campionato di Eccellenza lombarda, vinto dal Pavia, l’Ardor ha chiuso al sesto posto in classifica, rimanendo appena fuori dalla zona playoff, ma confermandosi come una delle realtà più solide e competitive del girone.

Con la conferma di Fedele, la dirigenza punta a dare continuità al lavoro intrapreso, valorizzando un gruppo che ha mostrato qualità e identità, con l’obiettivo dichiarato di alzare ulteriormente l’asticella in vista della prossima stagione.

La società è già al lavoro per l’allestimento della squadra per la prossima stagione.

23052025