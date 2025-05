Sport

CARONNO PERTUSELLA – Dopo aver superato brillantemente la fase regionale dei playoff lombardi eliminando Rhodense e Solbiatese, la Caronnese è pronta per il primo turno degli spareggi nazionali di Eccellenza: l’avversario sarà il Sandonà, formazione veneta tra le più solide del panorama interregionale.

La gara d’andata è in programma domenica 26 maggio alle 16, allo stadio di corso della Vittoria a Caronno Pertusella. Il ritorno si disputerà la domenica successiva, 2 giugno, in Veneto, in casa del Sandonà. In caso di parità al termine dei due incontri, si procederà con supplementari ed eventuali calci di rigore. Chi passerà il turno affronterà in finale la vincente della sfida tra Tamai e Leon (Friuli).

Conosciamo il Sandonà

I veneti arrivano al doppio confronto con la Caronnese dopo aver chiuso al secondo posto il campionato di Eccellenza Veneto, qualificandosi direttamente alla fase nazionale. Il club biancoceleste ha confermato la propria fiducia al tecnico Vincenzo Siciliano e al direttore sportivo Alessandro Bisiol per la prossima stagione, già al lavoro per costruire il futuro, qualunque sia il verdetto di questa post-season.

Il Sandonà è noto per la solidità del suo organico e per l’ambizione della società, che punta senza mezzi termini al ritorno in Serie D. Per i varesotti si tratta quindi di un test molto impegnativo, ma anche di una grande occasione per inseguire un traguardo prestigioso.

La città di Caronno si prepara così ad accogliere una domenica di calcio ad alta tensione, nella speranza di costruire fin da subito un vantaggio da gestire nella sfida di ritorno.

(foto Fb Sandonà calcio: esultanza della squadra con i propri tifosi)

