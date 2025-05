Cronaca

CARONNO PERTUSELLA – Controlli straordinari in piazza Pertini e nelle aree limitrofe, con il supporto dell’Unità cinofila della polizia penitenziaria del carcere di Bollate, per contrastare il fenomeno dello spaccio e della presenza di tossicodipendenti. L’operazione è stata condotta dalla polizia locale in risposta alle numerose segnalazioni pervenute da cittadini, commercianti e pendolari della zona.

Negli ultimi tempi, la situazione nell’area della piazza e della stazione ferroviaria si era fatta più critica, spingendo anche l’amministrazione comunale a chiedere un intervento concreto per aumentare il livello di sicurezza.

Nel corso del blitz sono stati effettuati controlli a campione e identificazioni di persone presenti nel piazzale, con particolare attenzione al flusso di pendolari e frequentatori abituali dell’area. A suscitare curiosità e apprezzamento tra i presenti è stata anche la presenza dei cani antidroga, impiegati nelle verifiche.

L’azione è proseguita anche nell’area verde di via Boschetti, spesso segnalata come punto critico per episodi legati allo spaccio. Con il contributo operativo del Parco del Lura, è stata condotta una bonifica approfondita del parco.

Durante i controlli è stato identificato un uomo in possesso di 0,28 grammi di metanfetamina e 0,34 grammi di marijuana. La persona è stata segnalata alla Prefettura e ora rischia sanzioni di tipo amministrativo.

L’operazione si inserisce in un piano più ampio di prevenzione e presidio del territorio, volto a tutelare la sicurezza e il decoro urbano.

22052025