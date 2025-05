Città

SARONNO – L’affluenza alle urne sarà uno degli elementi chiave del primo turno (e ancor di più al ballottaggio) delle elezioni amministrative di Saronno. In diverse forze politiche non manca la preoccupazione per una possibile bassa partecipazione, complici la brevità della campagna elettorale e un certo disincanto da parte di una porzione dell’elettorato. I dati delle ultime tornate mostrano un calo progressivo nel numero dei votanti, soprattutto al ballottaggio.

Elezioni 2020: affluenza alta al primo turno, crollo al ballottaggio

Alle ultime elezioni comunali, svoltesi il 20 e 21 settembre 2020, si è registrata un’affluenza del 62,5%: hanno votato 19.303 cittadini su 30.887 aventi diritto. Una partecipazione significativa, considerato anche il periodo post-pandemico. Tuttavia, al ballottaggio del 4 e 5 ottobre 2020, l’affluenza è calata drasticamente, fermandosi al 48,09% con 14.853 votanti. Un crollo di oltre 14 punti percentuali, segnale di un calo di mobilitazione tra i due turni.

Elezioni 2015: partecipazione contenuta ma stabile

Nel 2015 l’affluenza era già più contenuta: al primo turno di domenica 31 maggio ha votato circa il 55,23% degli elettori, pari a circa 17.000 votanti su 30.800 aventi diritto. Due settimane dopo, al ballottaggio del 14 giugno, la partecipazione è leggermente salita al 50,07% con 15.324 voti espressi. In quell’occasione, Alessandro Fagioli fu eletto sindaco con circa il 59% dei consensi, superando Francesco Davide Licata.

Elezioni 2010: il dato più alto degli ultimi quindici anni

La tornata con l’affluenza più elevata resta quella del 28 e 29 marzo 2010, quando alle urne si recò il 72,23% degli aventi diritto: 22.384 votanti su 30.991 iscritti. Anche in quel caso si registrò un calo al ballottaggio dell’11 e 12 aprile, quando l’affluenza si attestò al 61,36% con 19.016 votanti. Il secondo turno si concluse con la vittoria di Luciano Porro, che superò Pierluigi Marzorati.

Vuoi altre notizie sulla campagna elettorale?

Gossip, interviste, eventi e aggiornamenti in tempo reale: 👉 clicca qui per accedere alla sezione elettorale di ilSaronno.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09