Cronaca

LAZZATE – È atterrato sotto gli occhi stupiti dei residenti e dei ragazzi dell’Ardor Lazzate, che si stavano allenando al campo sportivo comunale, l’elisoccorso intervenuto mercoledì 21 maggio per soccorrere un giovane rimasto ferito nel crollo di una parete all’interno di un’abitazione privata.

I vigili del fuoco di Lazzate sono stati i primi a intervenire, trovandosi a poca distanza dal luogo dell’incidente: l’emergenza si è infatti verificata in largo della Liberazione. Subito dopo sono arrivati anche i soccorritori con ambulanza e automedica, seguiti da due pattuglie dei carabinieri. Considerata la dinamica dell’evento e le condizioni del ferito, si è poi reso necessario anche l’intervento dell’elicottero di Areu, che è atterrato in sicurezza in un campo di via De Gasperi, accanto al centro sportivo comunale.

Secondo quanto ricostruito dai soccorritori, il crollo avrebbe interessato una parete interna – non portante – che ha ceduto improvvisamente, colpendo in parte un ragazzo che si trovava in casa con il padre. Il giovane è stato stabilizzato sul posto e poi trasferito in codice giallo all’ospedale Sant’Anna di Como.

Le cause del cedimento sono ancora da chiarire e saranno oggetto di accertamenti tecnici. Intanto, i vigili del fuoco hanno messo in sicurezza l’appartamento e l’area interessata. Sul posto, anche i carabinieri che hanno raccolto le prime informazioni.

(per il video si ringrazia il nostro lettore)

