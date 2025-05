Città

SARONNO – Domenica 25 maggio, in occasione delle elezioni amministrative, Saronno sperimenterà per la prima volta un progetto di exit poll cittadino, con finalità interamente didattiche. Al centro dell’iniziativa ci saranno cinque scuole sede di seggio, presidiate da studenti e volontari pronti ad accogliere chi vorrà partecipare.

Ecco dove trovare i gazebo degli exit poll:

Scuola Primaria “Aldo Moro” – Viale Santuario 13

Scuola Primaria “Giuseppe Pizzigoni” – Via Giuseppe Parini 54

Scuola Secondaria di Primo Grado “Angelo Bascapè” – Via Monsignor Angelo Ramazzotti 23

Scuola Primaria “Gianni Rodari” – Via Enrico Toti

Scuola Primaria “San Giovanni Bosco” – Via Don Davide Albertario 1

In questi punti, dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 18.30, sotto appositi gazebo, saranno presenti studenti e volontari riconoscibili grazie alle pettorine blu con la scritta bianca “Exit poll ilSaronno”. Chi lo desidera potrà partecipare in forma anonima e volontaria, esprimendo il proprio voto su una scheda facsimile da inserire in un’urna trasparente, leggera e riutilizzabile realizzata dalla cooperativa sociale Cls.

Il progetto, condiviso dalla Prefettura di Varese, è promosso da ilSaronno in collaborazione con l’Itis Riva e con il sostegno del Rotary Club Saronno, di Running Saronno e degli iscritti ai corsi Unitre che collaborano alle attività redazionali del giornale.

Oltre a simulare il voto, i ragazzi saranno protagonisti anche del conteggio: lunedì 26 maggio si occuperanno dello spoglio delle schede, affiancati dal team pre-elettorale dell’Itis. I risultati saranno diffusi in diretta a partire dalle 15.02 nella trasmissione online “Exit poll – On the road”, in onda su www.ilsaronno.it con ospiti, commenti e analisi.

Un’occasione concreta di cittadinanza attiva, che aiuta i giovani a comprendere i meccanismi della democrazia e a restituire alla comunità un momento di partecipazione e consapevolezza. Cerca le pettorine blu, partecipa all’exit poll: anche questo è fare comunità.

QUI TUTTO IL PROGETTO

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09