Eventi

SARONNO – Domenica 25 maggio, alle 16, le sale storiche di Palazzo Fagnani (via F. Fagnani 14) ospiteranno un nuovo appuntamento dell’edizione 2025 di Un tè con l’autore, rassegna culturale ormai consolidata nel panorama locale. L’incontro dal titolo “Un incontro… una storia da condividere” vedrà protagonista lo scrittore ed educatore Giacomo Bandini, che presenterà il suo toccante libro “Uno zaino per Leopoli“.

Il volume racconta il viaggio di una carovana della pace diretta in Ucraina, una missione di aiuto concreto al popolo ucraino travolto dalla guerra, ma anche un itinerario personale, intimo, tra le pieghe della coscienza e della fragilità umana. Una carovana della pace diventa dunque l’occasione per l’autore di guardarsi dentro e cercare risposte che forse non troverà mai.

Appassionato di viaggi e letteratura, l’autore ha preso parte a progetti della comunità Papa Giovanni XXIII e lavora come educatore professionale con minori coinvolti in percorsi giudiziari. La sua narrazione è attraversata da una sensibilità concreta, nutrita dall’ascolto e dal confronto con realtà spesso invisibili.

L’evento è organizzato dalla Cooperativa Scelag, in collaborazione con Pro Loco Gerenzano, e si svolge con il patrocinio del comune di Gerenzano.

(foto d’archivio)

