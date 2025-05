Città

SARONNO – Tra le notizie più lette di ieri, mercoledì 21 maggio, spiccano i disagi vissuti dai residenti della Colombara a Saronno, tra furti e spaccio, e una serie di colpi nelle auto parcheggiate tra Caronno, Uboldo e Origgio. Attenzione anche alla viabilità con i lavori in via Maestri, mentre il candidato Azzi si affida a un videomessaggio per aggiornare sulla sua campagna nonostante i problemi di salute.

Alla Colombara i residenti denunciano una situazione sempre più difficile, tra spaccio, furti e atti vandalici, con richieste di interventi concreti alle istituzioni.

In un videomessaggio, il candidato sindaco Azzi affronta apertamente i problemi di salute che lo hanno colpito, ribadendo però la sua determinazione a proseguire l’impegno politico.

Una serie di furti ha colpito le auto parcheggiate in diverse zone del saronnese, con episodi segnalati a Caronno, Uboldo e Origgio, alimentando la preoccupazione tra i residenti.

A Saronno, giovedì e venerdì sono previsti lavori stradali in via Maestri, con modifiche temporanee alla viabilità per consentire gli interventi in sicurezza.

Nel nuovo appuntamento con “2000 battute”, si torna alla Saronno del 1980, quando dalla disaffezione iniziale si passò a un’affluenza record alle urne, a testimonianza di un periodo intenso e partecipato.

