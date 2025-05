Città

SARONNO – Un nuovo evento dedicato alla Resistenza saronnese: si tratta dell’appuntamento in programma per sabato 24 alle 11, nell’ambito delle giornate “Libri e libertà a 80 anni dalla Liberazione”. Si tratta, più nello specifico, della presentazione del libro “Fuori dall’officina. La resistenza nel Saronnese” dello storico saronnese Giuseppe Nigro. Ad ospitare l’iniziativa sarà il circolo De Amicis, ai chiostri di via De Amicis a Milano.

A introdurre l’incontro sarà Aulo Chiesa, presidente del Circolo De Amicis. A seguire, il dialogo tra l’autore e Ardemia Oriani, della segreteria provinciale dell’associazione nazionale Partigiani d’Italia (Anpi).

L’evento si inserisce in un programma più ampio di riflessione e memoria dedicato all’ottantesimo anniversario della Liberazione, con l’obiettivo di valorizzare la cultura come strumento di impegno civile e conoscenza storica.

(foto archivio)

