SARONNO – E’ saltato il derby under 16 in programma oggi allo stadio del softball di via De Sanctis: la forte pioggia della notte scorsa e di questa mattina hanno costretto a rinviare l’incontro, nella concreta ipotesi che il terreno di gioco non si sarebbe sufficientemente asciugato entro il tardo pomeriggio, quando era in programma l’incontro fra Inox Team Saronno e Rheavendors Caronno Pertusella. La gara verrà recuperata prossimamente mentre i volontari del Saronno si sono messi subito all’opera per le sistemazioni del terreno di gioco in vista di ulteriori, futuri appuntamenti sportivi.

(foto: il campo di via De Sanctis questa mattina completamente allagato)

22052025