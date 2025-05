Città

SARONNO – Il 23 maggio in occasione della Giornata nazionale della legalità, Saronno ospiterà la Marcia della Legalità, un’iniziativa rivolta agli studenti delle scuole superiori, promossa dal Presidio Rita Atria.

Il corteo partirà dal piazzale del Santuario, attraverserà la città e raggiungerà piazza Libertà, coinvolgendo centinaia di giovani in un cammino simbolico contro ogni forma di criminalità organizzata. La data non è casuale: il 23 maggio ricorre l’anniversario della Strage di Capaci, nella quale persero la vita il giudice Giovanni Falcone, la moglie e gli uomini della scorta.

Un evento che ha segnato profondamente la storia italiana e che ha dato il via a una nuova consapevolezza civile. La marcia vuole essere un momento di riflessione, memoria e partecipazione attiva per costruire una cultura della legalità. L’obiettivo è trasmettere alle nuove generazioni il valore della giustizia, della responsabilità e dell’impegno quotidiano per un futuro più giusto.

(Foto d’archivio)

