SARONNO – Riceviamo e pubblichiamo la nota di Novella Ciceroni sul welfare sociale”.

In un momento storico in cui le persone chiedono risposte certe, Saronno ha bisogno di una gestione dei servizi sociali all’altezza dei suoi bisogni, costruita su valori pubblici, trasparenza e radicamento nel territorio.

Nel dibattito pubblico è stata avanzata la proposta di costituire una Fondazione di Partecipazione per gestire il sistema locale di welfare.

Una scelta che desta perplessità importanti, sia sul piano giuridico che su quello della tenuta istituzionale e operativa.

La fondazione partecipata: un modello fragile per servizi così importanti

La Fondazione di Partecipazione è una forma giuridica atipica, introdotta dal D.P.R. 361/2000.

Non è disciplinata in modo specifico dal legislatore, e questo crea un vuoto normativo pericoloso. Chi decide? Chi controlla? Come si garantisce la trasparenza?

Secondo il Tar Veneto (sentenza n. 480/2024), la presenza di soggetti privati all’interno di una fondazione impedisce un affidamento diretto dei servizi da parte del Comune senza gara.

La Corte di Giustizia Europea (sent. Stadt Halle, C-26/03) è stata chiarissima: solo un soggetto interamente pubblico può ricevere incarichi senza evidenza pubblica.

Non solo. Il Tar Lazio (n. 6419/2025) ha confermato che queste fondazioni non sono tenute ad assumere tramite concorso pubblico.

Con quali garanzie verrebbero selezionati i futuri operatori dei servizi sociali?

Un rischio già vissuto altrove

Esperienze simili, in altre realtà italiane, hanno mostrato grandi difficoltà gestionali, problemi di governance, sovrapposizioni burocratiche e ambiguità nei rapporti tra pubblico e privato.

Alcuni enti stanno tornando indietro: troppo complicato garantire efficacia, trasparenza e continuità.

In un contesto come il nostro, già segnato da risorse limitate e bisogni crescenti, un soggetto ibrido potrebbe trasformarsi in un doppione inefficace e costoso.

L’alternativa c’è, è già prevista per legge e funziona: l’AZIENDA SPECIALE

La Coalizione civica guidata da Obiettivo Saronno, con la candidata sindaca Novella Ciceroni, propone una direzione chiara: l’Azienda Speciale.

Prevista dall’art. 114 del D.Lgs. 267/2000, l’Azienda Speciale è un ente pubblico a tutti gli effetti. Garantisce:

Autonomia gestionale e controllo democratico

Bilanci pubblici e rendicontazione al Consiglio Comunale

Stabilizzazione del personale e valorizzazione delle competenze interne

Assenza di scopo di lucro e reinvestimento totale delle risorse nel servizio

Capacità di integrazione tra sociale, sanitario ed educativo

È una scelta responsabile, trasparente e vicina ai cittadini. È già attiva in molti territori italiani con risultati positivi e replicabili.

Un welfare che guarda lontano

Il welfare non è un settore da subappaltare, né un contenitore da riempire a piacimento.

È il cuore della comunità, ciò che tiene insieme i diritti, i bisogni e la dignità delle persone.

La coalizione civica crede in un modello pubblico, efficace, accessibile e partecipato.

Un sistema che non divide tra centro e periferia, ma unisce. Che non improvvisa, ma programma. Che non rincorre logiche estemporanee, ma costruisce soluzioni durature.

Conclusione

Saronno ha bisogno di strumenti stabili, non esperimenti incerti.

L’Azienda Speciale è oggi la scelta più coerente con i principi costituzionali, con il buon senso amministrativo e con l’idea di città che vogliamo: giusta, inclusiva, vicina alle persone.

Per questo, diciamo con chiarezza:

🟢 Sì a un welfare pubblico, trasparente e competente.

🔴 No a scorciatoie giuridiche che rischiano di indebolire i servizi.