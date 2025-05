Eventi

GROANE – È stata presentata lo scorso 16 maggio nella sede del Parco delle Groane e della Brughiera Briantea la due giorni dedicata alla Festa europea dei parchi, che si svolgerà nel fine settimana del 24 e 25 maggio, con focus in particolare sulla seconda edizione della camminata non competitiva “Groane in movimento“: l’iniziativa che mette al centro il rapporto tra ambiente, benessere e comunità.

Alla presentazione ufficiale erano presenti il presidente del parco, Emiliano Campi, insieme al direttore generale Attilio Fiore e al consigliere William Ricchi. Con loro anche rappresentanti delle amministrazioni comunali coinvolte: Claudio Ceschini, assessore alla mobilità sostenibile del comune di Limbiate e ideatore dell’iniziativa con l’associazione “Limbiate che Cammina”, Agata Dalò, vicesindaca e Gev storica, e Christian Caronno, assessore allo sport e alle politiche per la salute del comune di Solaro.

Il presidente Campi ha aperto l’incontro ricordando anche l’avvio, la sera stessa, dei tre giorni di BioBlitz alla Fontana del Guercio, con il censimento delle lucciole e dell’avifauna notturna, parte del più ampio programma naturalistico. Il direttore Fiore ha illustrato nel dettaglio le attività previste per il weekend del 24 e 25 maggio: camminate, escursioni guidate, laboratori didattici, lezioni naturalistiche, trucca bimbi, street food, un trenino per grandi e piccoli, e persino un emozionante volo vincolato in mongolfiera.

Particolare attenzione è stata riservata alla camminata che si terrà sabato 24 maggio, “Groane in movimento“, dalle 10 alle 12, che vedrà la partecipazione di numerosi gruppi di cammino locali provenienti da Limbiate, Solaro, Cesano Maderno, Varedo e Misinto, lungo un percorso studiato per coniugare bellezza naturale e attenzione alla salute. Come lo scorso anno, l’iniziativa avrà anche un fine solidale: parte del ricavato delle iscrizioni sarà devoluto all’associazione “Insieme per Fily di Misinto, impegnata nella lotta contro i tumori pediatrici.

Momento particolarmente significativo della giornata di domenica 25 sarà, alle 11, l’inaugurazione del Dae (defibrillatore) donato dall’associazione Groane Vita, realtà mutualistica sostenuta dalla Bcc di Barlassina, che arricchisce il territorio con un presidio di sicurezza sanitaria permanente.

(foto dalla pagina Facebook del Parco delle Groane)

