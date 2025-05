Cronaca

SARONNO – Tragedia nel pomeriggio di oggi, giovedì 22 maggio, alla stazione ferroviaria di Cadorago, nella frazione di Caslino al Piano, in via Diaz: una giovane di 24 anni è stata travolta e uccisa da un treno in transito intorno alle 16.43.

Secondo le prime informazioni, non ci sarebbe stato scampo per la ragazza. Le cause dell’investimento non sono ancora chiare e restano aperte tutte le ipotesi. Sul posto sono intervenuti i soccorsi del 118, i carabinieri di Cantù, la polizia ferroviaria e i vigili del fuoco di Como, ma per la giovane non c’è stato nulla da fare. La circolazione ferroviaria tra Saronno e Fino Mornasco è stata temporaneamente sospesa per consentire i rilievi.

Sono in corso accertamenti per ricostruire l’accaduto e identificare ufficialmente la vittima.

22052025