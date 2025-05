Città

SARONNO – Sarà il giornalista e scrittore Antonio Caprarica a condurre la serata speciale con cui il Coro Alpe celebra i suoi 75 anni di storia. L’appuntamento è per sabato 24 maggio alle 20.30 al santuario della Beata Vergine dei Miracoli, in un evento che unisce musica, emozione e memoria.

Voce autorevole e amata dal grande pubblico, Caprarica – noto per la sua lunga carriera da inviato Rai e autore di volumi di successo – accompagnerà il pubblico in un viaggio tra immagini, parole e note, valorizzando con il suo stile inconfondibile un traguardo importante per la comunità saronnese.

Fondato nel 1950 da don Luigi Castelli, il Coro Alpe rappresenta una delle realtà culturali più longeve e identitarie della città. Per l’occasione, la serata alternerà l’esecuzione di brani storici del repertorio di montagna e della tradizione popolare – come Ave Maria, Joska la rossa, Monte Nero, Kumbaya e l’immancabile Signore delle Cime – alla proiezione di immagini che raccontano i momenti salienti della vita del coro.

Sotto la direzione artistica del maestro Dino Carugati, il Coro Alpe continua a rinnovarsi nel segno della tradizione, mantenendo viva l’eredità musicale tramandata in decenni di attività, riconosciuta anche dalla Benemerenza civica “La Ciocchina”, ricevuta nel 2013 dal Comune di Saronno.

Il concerto si preannuncia come un’occasione unica per riscoprire la storia del coro attraverso la potenza della musica e il racconto appassionato di una figura d’eccezione come Antonio Caprarica.

