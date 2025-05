Eventi

SARONNO – La quarta edizione della Festa della ceramica prende ufficialmente il via venerdì 23 maggio con una serata che promette di essere tanto suggestiva quanto simbolica, nel segno del tema portante di quest’anno: il Convivio. Un concetto che richiama l’incontro, la condivisione, lo scambio tra persone e culture, proprio come la ceramica, materiale che da millenni accompagna i gesti e i riti della vita quotidiana.

L’inaugurazione ufficiale della festa e della mostra “Convivium” si terrà alle 18 al museo della ceramica Gianetti (via F. Carcano 9), cuore e centro nevralgico dell’intera manifestazione. L’ingresso sarà libero, e l’occasione permetterà al pubblico di iniziare a immergersi nelle atmosfere dell’evento, tra esposizioni, installazioni e narrazioni visive che esplorano il tema della convivialità in tutte le sue declinazioni.

Il titolo stesso della mostra, “Convivia Mutabilia”, lascia intravedere un percorso ricco di contaminazioni e trasformazioni, dove la ceramica diventa linguaggio mutevole, specchio di epoche, luoghi e vissuti differenti. Un invito a guardare il passato e il presente con occhi nuovi, attraverso la materia plasmata dalle mani dell’uomo.

A rendere ancora più speciale la serata sarà l’esclusiva cena su prenotazione prevista alle 20.30, curata da Gli Amici del Galli. Il momento conviviale non sarà solo un’occasione per gustare piatti deliziosi, ma un’esperienza estetica e sensoriale a tutto tondo, grazie alla straordinaria apparecchiatura con le ceramiche artistiche di Elisabetta D’Arienzo, artista di Vietri sul Mare nota per la sua capacità di unire tradizione mediterranea e ricerca contemporanea.

La Sala di Meissen del museo, con la sua eleganza discreta, accoglierà i commensali in un contesto unico, dove ogni dettaglio (dalle stoviglie alla composizione dei tavoli) sarà pensato per raccontare una storia: quella della ceramica come forma d’arte viva e quotidiana.

Il ricavato della cena sarà interamente devoluto a sostegno delle iniziative del museo della ceramica, confermando ancora una volta come la cultura possa essere occasione di partecipazione attiva e di crescita collettiva.

Con questo primo appuntamento, la Festa della Ceramica si apre quindi nel segno dell’incontro tra arte, territorio e comunità, ponendo subito al centro il significato più profondo del suo tema: il convivio non come semplice pasto, ma come gesto culturale, umano e simbolico, capace di creare legami duraturi.

La serata del 23 maggio sarà solo l’inizio di un fine settimana ricco di eventi, laboratori, mostre, performance e momenti di scoperta, che trasformeranno Saronno in un laboratorio diffuso di creatività e partecipazione.

(foto d’archivio)

