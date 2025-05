Città

SARONNO – “La Fondazione Focris di Saronno ha chiuso il bilancio 2024 in attivo, confermando un trend positivo che prosegue per il secondo anno consecutivo. Un risultato importante che testimonia il risanamento economico dell’ente e apre la strada a investimenti significativi per il miglioramento dei servizi e delle strutture”.

Inizia così la nota diffusa dalla Cda della casa di riposo di via Don Volpi.

Un dato particolarmente significativo riguarda la decisione, presa dal Consiglio di Amministrazione, di non aumentare le rette per gli ospiti: esse resteranno invariate anche per il 2025. Una scelta non scontata, soprattutto alla luce del recente rinnovo dei contratti collettivi nazionali (CCNL) delle cooperative sociali e del comparto UNEBA, che ha comportato un aumento dei costi del personale per tutte le strutture socio-sanitarie.

Grazie alla ritrovata solidità finanziaria, la Fondazione ha potuto avviare e completare numerosi interventi. Tra i più significativi vi è la sostituzione completa dei letti più vecchi e risalenti alla prima apertura della struttura, un investimento volto a migliorare il comfort degli ospiti e ad agevolare gli operatori sociosanitari nelle attività di cura.

È stato inoltre completato l’iter per l’adeguamento e la certificazione dell’impianto antincendio, un passaggio fondamentale per garantire gli standard di sicurezza. Parallelamente, molte attrezzature sanitarie obsolete sono state sostituite, migliorando così la qualità delle cure.

Anche gli spazi destinati al personale sono stati oggetto di attenzione: è terminata la ristrutturazione degli spogliatoi degli operatori, rendendo gli ambienti più funzionali e accoglienti. Sul fronte tecnologico, è stata portata a termine la digitalizzazione e il rifacimento del sito web istituzionale, ora più accessibile e aggiornato.

Dal punto di vista strutturale, sono già stati completati gli interventi di rinnovamento negli spazi comuni dei nuclei situati al primo piano. I lavori sugli altri piani sono già stati pianificati per il prossimo futuro, con l’obiettivo di rendere l’intera struttura sempre più accogliente, moderna e funzionale.

“La chiusura positiva del bilancio 2024 – ha commentato il presidente Stefano Barcellini – è il risultato di una gestione attenta e lungimirante. Ci permette di guardare con ottimismo al futuro, mettendo al centro il benessere degli ospiti, la qualità del lavoro degli operatori e il dialogo con il territorio. Un sentito ringraziamento va a tutto il Consiglio di Amministrazione, al direttore e a tutto il personale della RSA, il cui impegno quotidiano ha reso possibile il raggiungimento di questi importanti traguardi.”

