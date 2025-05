Politica

SARONNO – Riceviamo e pubblichiamo la nota di Forza Italia sull’evento elettorale di mercoledì 21 maggio.

Un affollato Auditorium Aldo Moro ha fatto da cornice all’incontro “Sogniamo una Saronno…e poi la facciamo!” promosso da Forza Italia con il contributo di Daniela Parotti e Alberto Maria Landini, candidati al Consiglio Comunale, degli architetti Paolo Riva e Fillippo Renoldi, dell’imprenditore Ettore Radrizzani della Adr di Uboldo e del Antonio Spagnolo, Community Relations Manager di ComoNext.

Ha introdotto i lavori la capolista Mariassunta Miglino ed è intervenuto nel dibattito Lorenzo Azzi, anch’egli candidato consigliere che ha portato il saluto di Rienzo Azzi, candidato sindaco del centrodestra unito, assente per indisposizione.

Nel corso dell’incontro sono stati illustrati anche con l’ausilio di slide le sette aree della città sulle quali si propone di intervenire nei prossimi anni con interventi di piccola, media e grande entità in modo da renderla più bella, accogliente, fruibile.

Li elenchiamo analiticamente

1 – INTEGRIAMO PARCO E SERVIZI PER IL LURA

Villa Gianetti, Palazzo Visconti, l’asilo di Via Manzoni (ex sede ASL) ed il Lura

Un nuovo parco urbano caratterizzato da un nuovo e miglior rapporto con il Torrente Lura, tramite un approccio che tenda a risagomare le ripe del torrente per creare dei punti di sbarco, delle piccole darsene tramite modesti interventi di ingegneria naturalistica ed idraulica come fulcro del nuovo PARCO dei SERVIZI dove procedere alla ristrutturazione funzionale di Palazzo Visconti e dell’ex Asilo di Via Manzoni nei cui spazi attestare tutti gli uffici pubblici comunali, i servizi ai cittadini, la sede dei gruppi consigliari e l’aula stessa del consiglio comunale, per dare nuova vita a Villa Gianetti fulcro pulsante di questa nuova visione della città ….. e che fare del “vecchio” Palazzo Comunale, fabbricato energivoro con costi di gestione annuale molto importanti? Si aliena prevedendone la demolizione per funzioni residenziali o terziarie ….

2 – TUTTI A SCUOLA …. IN SICUREZZA

Liceo Scientifico, il Classico, la Ragioneria, l’ITIS …. L’arcivescovile, L’istituto Prealpi, l’Accademia Italiana di Medicina Osteopatica, la scuola media Aldo Moro …. Biblioteca e Teatro, il viale del Santuario … l’area di primo Maggio e poi oltre … la piazza del Mercato ….

Occorre una riorganizzazione della viabilità e della sosta, occorre allargare i marciapiedi, eliminare alcuni stalli di parcheggio, riorganizzare nell’insieme i tracciati veicolari i tracciati ciclabile e pedonali, ridisegnarli, realizzare se necessario un parcheggio in sottosuolo da cedere ai residenti, realizzare uno scavalco pedonale della rotonda del santuario per permettere al traffico veicolare di fluire senza possibilità di interruzione (pedoni che attraversano) utilizzare il Viale del Santuario come asse della Cultura creando un parco della Sapienza (spazio recintato), riattivare i Bar sul percorso (di proprietà comunale) con un progetto di gestone degli spazi esterni , prevedere un ampio percorso pedonale in sottosuolo che dall’inizio di Viale delle Rimembranze si colleghi con la testa del Viale del Santuario, bypassando il sottopasso. Ricollegare Saronno alle scuole abbandonando l’angusto e pericoloso sottopasso della Piazza del Mercato, realizzando una struttura a più piani che garantisca la possibilità di espandere il mercato, migliorare la dotazione di parcheggi dell’area ed utilizzare la stessa struttura per scavalcare in elevazione i binari ed arrivare in sicurezza al Liceo scientifico ed al Santuario passando per il parco. In tutto questo saranno benvenute ISOLE tecnologiche SMART di arredo urbano, dotate di connessione internet in fibra, punti di ricarica, tavoli e sedie per lavorare e studiare oltre a qualche seduta per rilassarsi, momenti importanti per il presidio della città.

3 – ISOTTA: UNA NUOVA VITA NEL RISPETTO DEL PASSATO

La trasformazione dell’area ex Isotta non potrà prescindere da alcuni importanti obiettivi che qui esprimeremo con esempi a favore e contrari:

L’unicum ex Isotta ed area Bertani dovranno essere ricollegate e ridisegnate insieme costituendo di fatto un unico ambito, non possiamo permetterci un disegno frammentario ed episodico come sta avvenendo o è già avvenuto nell’area ex Cemsa;

La Stazione di Saronno centro dovrà essere riprogettata, mantenendo se possibile “l’anima preesistente” generando però due punti di scavalco della linea ferroviaria ed una piastra in quota come già previsto nel progetto Fili di Ferrovienord per la stazione di Milano Cadorna

Bisognerà insediare funzioni qualificate e qualificanti, oltre alla dovuta residenza se non altro come strumento di presidio per le ore notturna, e qui l’esempio più riuscito in zona e non solo, è Lomazzo con Como Next, un incubatore di start up di grande forza, “un percorso inclusivo e strutturato di valutazione, tutoraggio e sviluppo di idee imprenditoriali in un contesto che facilita il contatto con competenze specialistiche ed in compresenza con PMI ed imprese di medie dimensioni caratterizzate da forte innovatività, in un luogo che facilita relazioni e business”;

Non si potrà prescindere dalla realizzazione di un ampio parco urbano, anch’esso da realizzarsi con strutture per la somministrazione di food, aree giochi finalizzate (pump bike, muro dell’arrampicata, ecc.) e le ISOLE SMART;

Il disegno urbanistico dovrà essere in grado di riconnettere la citta storica con l’area di nuovo sviluppo e da qui al quartiere Matteotti tramite il ridisegno del Viale Amendola che troverà il suo punto di arrivo o partenza in una food court etnica da porsi nella nuova piazza del quartiere Matteotti.

4 – SARONNO COME NEW YORK ….. L’ESPERIENZA RIUSCITA DELL’HIGH LINE

Incipit ridondante, in realtà gli esempi sono molti, non solo New York con la sua high line, ma anche banalmente il percorso lineare Alassio-Albenga con il recupero e riutilizzo del vecchio tracciato della linea ferroviaria da adibirsi a parco ciclopedonale. Anche noi ne abbiamo uno: il tracciato dismesso rappresentato dalla Saronno Seregno che partendo dall’area antistante il Cimitero giunge al confine di Solaro e da qui si connette al parco delle Groane. E’ un ambito da recuperare con sapienza in grado di farci arrivare senza “traffico” dalla periferia alla zona stazione e viceversa dal centro alla periferia in tutta sicurezza. Più difficile raccontarlo che realizzarlo;

5 – SARONNO SUD, SARONNO CENTRO ….. SARONNO NORD: LA METRO CHE UNISCE

Recuperata e riqualificata ad uso “civile” la stazione di Saronno Sud, riqualificato lo “Zoo di Berlino” rappresentato da Saronno centro …. Perché non dotare Saronno di una fermata metropolitana posta a Nord nella zona del quartiere Prealpi, l’area dei maneggi e del Parco Agricolo, un collegamento su 3 Stazioni che permetterebbe di creare una sorta di rete metropolitana cittadina, decongestionando Saronno centro dal traffico dei pendolari mattutini, andando poi in ultimo a realizzare uno scavalco sul confine di Saronno verso nord-est in grado di bypassare la rete ferroviaria, l’asse viario Saronno Rovello e riconnettersi con il Parco del Lura.

6- Il DISTRETTO DEL COMMERCIO SARONNO E LE CITY COMPANY

In America ci sono riusciti, hanno creato una citta dei divertimenti dove ogni sera, se non ricordo male alle 17 portano in parata i mitici personaggi Disney …. In ogni luogo del mondo dove ognuno di noi è andato, tranne rare eccezioni, si è sempre trovata una bottiglia del liquore amaretto prodotto a Saronno. Perché non creare mixando Serravalle Village e qualche altro riuscito intervento commerciale reinterpretato in chiave urbana, un’ampia Food Court all’aperto in grado di accogliere e di far conoscere ai turisti e viaggiatori la storia del Disaronno come ad esempio fanno a Dublino con la birra Guinness. Il centro diventerebbe il luogo di una narrazione per le nostre city company grado di presentare le nostre city company con propri spazi di rappresentanza e flagship store.

Definire delle categorie merceologiche (somministrazione, artigianato di servizio, commercio al minuto, ecc.), sottoscrivere un accordo tra i proprietari di spazi commerciali sfitti o non utilizzati, disponibili a proporre degli “affitti calmierati” ma garantiti, con valore crescente, eliminare la Tosap, modificare il regolamento di igiene per semplificare la realizzazione di canne fumaria, migliorare l’arredo urbano, migliorare il presidio delle forze di Polizia.

In tutto questo saranno benvenute ISOLE tecnologiche SMART di arredo urbano, datate di connessione internet in fibra, punti di ricarica, tavoli e sedie per lavorare e studiare oltre a qualche seduta per rilassarsi, momenti importanti per il presidio della città.

La revisione della ZTL valutandone una riapertura per parti nelle ore pomeridiane e serali, migliorare l’illuminazione e la copertura con telecamere ad alta risoluzione, creare un transito veicolare a velocità ridotta rispettoso dei pedoni e dei ciclisti, un centro meglio connesso che permetta ai Saronnesi di arrivarci a piedi, convinti che il miglior presidio per le ns. città siamo noi stessi e la nostra libertà di passeggiarci in sicurezza.

7 – IL PARCO DELLO >SPORT

Riorganizzare l’area degli impianti sportivi, eliminare le recinzioni, riorganizzare i servizi igienici, aumentare la capienza del Palazzetto Dozio perché possa ospitare ecenti di categoria superiore, affidare i concessione a società sportive parti o funzioni specifiche del comparto, migliorare i servizi di somministrazione, rendere il parco attrattivo a livello sovracomunale, migliorare l’accessibilità e i parcheggi.

Di tutte queste suggestioni e spunti il candidato sindaco Rienzo Azzi farà tesoro per orientare la propria azione amministrativa nei prossimi cinque anni.

