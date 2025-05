Politica

SARONNO – Un messaggio di ringraziamento rivolto a tutti i candidati sindaci per aver confermato la volontà di proseguire il percorso di sostenibilità già avviato dal Comune: è quanto ha diffuso l’associazione Saronno per la Terra, che ha voluto ringraziare pubblicamente gli aspiranti primi cittadini per la loro adesione alla Dichiarazione di impegno approvata in consiglio comunale nel giugno 2024.

“Li ringraziamo per aver ribadito la volontà di dare continuità agli obiettivi fissati – si legge nella nota – e auguriamo a ciascuno di loro di completare serenamente la campagna elettorale, nel pieno e reciproco rispetto dei principi democratici e nell’ambito di una competizione leale e corretta”.

L’associazione sottolinea come l’unanime adesione alla Dichiarazione rappresenti una solida base comune per il futuro, indipendentemente dall’esito delle urne: “Aspettiamo tutti – vincitori e non – alla ripresa delle attività amministrative, consapevoli che questa condivisione d’intenti è la miglior premessa per rendere il più rapidamente possibile la nostra città più sostenibile”.

Infine, l’annuncio di un nuovo progetto: “A breve daremo il via a una rubrica periodica dedicata ai temi della sostenibilità e dei cambiamenti climatici. Sarà un’occasione per continuare a informare e coinvolgere la cittadinanza su un tema sempre più centrale”.

