SARONNO – Ultimi giorni per visitare “Cenacoli – Da Andrea da Saronno a Andy Warhol” , la mostra di arte moderna e contemporanea che propone, nella Sala Nevera di Casa Morandi, artisti italiani e stranieri di notorietà internazionale.

Il grande consenso del pubblico trova conferma nell’apprezzamento per l’impegno delle giovani guide dei licei dell’Istituto Orsoline, che nei fine settimana di aprile e maggio si sono messi alla prova “guidando” il pubblico nel percorso espositivo. Il loro impegno è incominciato a marzo con un corso formativo intensivo di una settimana organizzato dall’associazione Flangini con personale altamente qualificato: un’esperta in terapeutica artistica, Marta Bigatti, e una psicologa, Carlotta Banderali, che ha avviato i ragazzi a un percorso di lettura emotiva delle opere d’arte.

L’esposizione si sviluppa nel suo complesso in due spazi, Sala Nevera di Casa Morandi e Art Cafè, che accolgono circa cinquanta opere, molto varie nella tipologia e periodo artistico, dalle più antiche incisioni del Sette-Ottocento, eccezionalmente concesse dall’Accademia di Belle Arti di Brera, sino a lavori d’arte moderna e contemporanea, a cui si aggiungono oggetti e filmati di grande originalità. Il tema è il Cenacolo universalmente noto, quello vinciano, che costituisce il referente visivo-segnico più noto della comunione.

Le opere s’intersecano con l’esposizione di curiosi oggetti pop provenienti anche da Cina, Russia, Usa (magliette, skateboard, orologi, mobile case, tra i tanti) insieme a circa cinquanta foto di cenacoli tatuati su corpi umani, che testimoniano la popolarità trasversale di questa immagine religiosa. La commistione operata dal curatore, Antonio d’Avossa, tra cultura alta e bassa conferma che tra le due forme espressive c’è sempre uno scambio, benché non sempre di immediata percezione, che nel caso de L’Ultima Cena appare invece in tutta la sua evidenza.

Gli artisti presenti in mostra appartengono al panorama italiano ed internazionale, esprimono le diverse poetiche, tecniche artistiche, culture e provenienze: Joseph Beuys, Adolphe Braun, Giulio De Mitri, Antonio Di Biase, Gabriele Di Matteo, Barbara Fässler, Jacob Frey, Fabrizio Garghetti Paul Goodwin, Maurice Henry, Jiri Kolar, David LaChapelle, Eris Mone, Raffaello Morghen, Tomoko Nagao, Hermann Nitsch, Nicola Pankoff, Guido Peruz, Andrea Solario, Daniel Spoerri, Rudolf Stang, Christian Tobas, Wolf Vostell, Andy Warhol, Uli Weber (incisioni del ‘700 e ’800

di proprietà dell’Accademia di Belle Arti di Brera).

Ad estendere e completare il percorso espositivo si uniscono il Santuario della Beata Vergine dei Miracoli con il cenacolo ligneo, opera cinquecentesca di Andrea da Saronno (o da Corbetta) e Alberto da Lodi, il museo della ceramica “G. Gianetti” che ospita l’opera di Ugo La Pietra “L’ultima cena”, citazione del cenacolo vinciano, e l’interessante proposta della Galleria Il Chiostro & Archivi, La dimensione del sacro in Francesco De Rocchi e Gianfranco Ferroni, a conferma del coinvolgimento e della partecipazione di tutta la città di Saronno.

(foto della mostra)

