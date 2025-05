Cronaca

SARONNO – Grida e tensione in piazza San Francesco: identificati cinque giovani dopo una lite partita dal furto di un monopattino ed in cui è spuntato un coltello a serramanico. È scoppiata nel tardo pomeriggio di mercoledì 21 maggio, intorno alle 18, una violenta lite tra due gruppi di ragazzi in piazza San Francesco, a pochi passi dal centro. Le urla hanno attirato l’attenzione di diversi passanti e residenti, preoccupati dal clima di tensione che si è creato in pochi minuti tra giovani nordafricani e sudamericani.

Secondo quanto accertato dalla polizia locale, all’origine dello scontro ci sarebbe una discussione nata dal furto di un monopattino avvenuto nei giorni precedenti. Un episodio che avrebbe acceso gli animi fino a trasformarsi in una lite con momenti di grande concitazione. Alcuni saronnesi hanno riferito di aver sentito urla e minacce tra i ragazzi, mentre la situazione degenerava rapidamente.

Diversi passanti, assistendo alla scena hanno subito lanciato l’allarme contattando la polizia locale e i carabinieri. In pochi minuti le forze dell’ordine sono arrivate in piazza San Francesco, dove la situazione appariva ormai fuori controllo. L’intervento congiunto ha permesso di isolare i gruppi coinvolti, riportare la calma e avviare le prime verifiche sul posto.

Gli agenti del comando della polizia locale hanno poi identificato cinque giovani: tre minorenni e due maggiorenni. La posizione di tutti loro è attualmente al vaglio delle autorità, che hanno anche acquisito le immagini delle telecamere di videosorveglianza installate in zona per ricostruire con precisione quanto accaduto.

Durante i controlli, uno dei minorenni – un quindicenne – è stato trovato in possesso di un coltello a serramanico. Il ragazzo è stato deferito al tribunale per i Minorenni e riaffidato alla famiglia.

