SARONNO – “Rinunciare a una scuola pubblica di alto livello, soprattutto nella fascia 0-6 anni, è stata una precisa scelta politica degli ultimi anni”. È il duro commento di Tommaso Mascarello, candidato della lista Obiettivo Saronno a sostegno di Novella Ciceroni.

“Siamo andati alla riunione per l’inserimento del mio piccolo alla materna di Saronno – spiega Mascarello in un intervento su Facebook – è emerso che i fondi a disposizione per il materiale didattico non sarebbero sufficienti a coprire tutte le necessità educative. Una situazione che, secondo quanto riportato, ha portato le scuole a prospettare raccolte fondi tra i genitori per colmare le mancanze.

Un quadro che ha fatto scattare la riflessione e l’indignazione: “Questo mentre il Comune di Saronno ha 10 milioni di euro di avanzo del 2024 non ancora spesi. Non si possono avere scuole sottofinanziate con queste disponibilità”, ha sottolineato.

Il riferimento è alla recente notizia della decisione della commissaria straordinaria, Anna Maria Scolamiero, che ha destinato parte dell’avanzo per opere pubbliche e riqualificazioni, come il parco di Villa Gianetti e nuovi impianti sportivi nei quartieri. Ma secondo Mascarello, la priorità dovrebbe andare ai servizi fondamentali come la scuola.

Nel mirino, anche le forze politiche che hanno sostenuto l’attuale gestione: “Mai avrei pensato di dover dire che una forza politica di sinistra potesse opporsi, di fatto, alla scuola pubblica. Ma tant’è…”, chiude con amarezza, lasciando trasparire un profondo disincanto.