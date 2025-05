Softball

CARONNO PERTUSELLA – È sempre più vicino il play ball delle All Star Series, manifestazione amichevole in programma dal 27 al 29 maggio sui campi di Caronno Pertusella e Legnano. Ad affrontarsi saranno l’Italia Softball Elite allenata dall’head coach Craig Montvidas, che nei giorni scorsi ha diramato le convocazioni delle 19 Azzurre che prenderanno parte al raduno, e una selezione di Stelle Straniere della Serie A1 di Softball, guidate per l’occasione da Maristella Perizzolo. A comporre il suo staff tecnico Pedro Gonzalez e Wilmer Pino, rispettivamente head coach di Caronno e Saronno in campionato.

L’evento vedrà le due squadre affrontarsi 8 volte in 3 giorni in mini partite da 3 riprese ciascuna. Al termine di ogni incontro si disputerà sempre un inning con la regola del tie-break così da preparare al meglio l’Italia all’Europeo in programma a Praga il prossimo settembre.

L’esordio della manifestazione si terrà a Caronno Pertusella con i primi due incontri in programma martedì 27 maggio a partire dalle 17. Mercoledì 28, invece, le partite in programma al ”Campo softball Francesco Nespoli” saranno 4 con inizio fissato alle 14. Giovedì 29 maggio, invece, l’Italia Softball Elite e la selezione All Star giocheranno le ultime due gare a Legnano con il play ball della prima partita alle 14. In tutti e due i campi l’ingesso è gratuito con il punto ristoro aperto per tutti i tifosi e appassionati

Ecco le convocate della Selezione All Star per l’All Star Series contro l’Italia Softball Elite: