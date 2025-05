news

In molti cercano una soluzione economica quando viaggiano per assistere ai grandi eventi in Milano. È possibile soggiornare nei pressi delle grandi manifestazioni, ma senza spendere una fortuna? Sicuramente pernottare fuori Milano è consigliabile. In questo articolo ci soffermeremo sui costi per un soggiorno a Saronno, in vista dei grandi concerti estivi che si terranno nel capoluogo milanese.

L’aumento dei prezzi in vista dei concerti (e non solo)

Durante gli eventi, è stato riscontrato un aumento dei prezzi per l’affitto di appartamenti o per il soggiorno in hotel pari al doppio del prezzo standard.

Risparmiare quindi sugli alloggi può essere una buona soluzione per chi viaggia per raggiungere la meta per eccellenza dei grandi concerti. Soprattutto negli ultimi tempi, anche il prezzo dei biglietti stessi è raddoppiato, come raccontato dalla redazione del blog di questo portale di casino online, nel suo articolo sulla classifica dei concerti con miglior rapporto qualità-prezzo; per questa ragione risparmiare sul soggiorno è sicuramente un obiettivo di tutti coloro che arrivano da fuori per assistere ad un evento. Milano è sicuramente una città che negli ultimi anni è diventata “fuori budget” per moltissimi e durante i grandi concerti i prezzi tendono ancora a salire.

Quale soluzione quindi? Il pernottamento fuori Milano è sicuramente il primo consiglio che viene dato a coloro che si spostano per assistere ad un evento.

A Saronno è possibile trovare appartamenti e sistemazioni per la notte a prezzi nettamente inferiori, rendendola un’opzione perfetta per una o due notti fuori, magari anche cogliendo l’occasione per visitare la cittadina.

Soggiornare a Saronno per partecipare agli eventi in Milano è una scelta conveniente che offre un ottimo incontro tra costi contenuti, relax e comodità, rendendo l’esperienza meno stressante e più in linea con il budget di molti visitatori.

Soluzioni per ogni fascia di prezzo e di ogni tipologia

A Saronno è possibile soggiornare in diverse strutture di fascia alta-media o low cost. È anche possibile scegliere fra tantissimi appartamenti messi a disposizione dagli host delle strutture e fra BandB a conduzione familiare, per coloro che necessitano di maggiore flessibilità. Tra questi ultimi segnaliamo ad esempio “La Perla Rooms” e “A Casa Mia”.

Tra gli hotel più apprezzati invece segnaliamo il 4 stelle “Starhotels Grand Milan”, con piscina e Spa, ma anche l’Hotel Melba. Puoi quindi scegliere la tipologia di soggiorno che preferisci grazie ad un’ampia gamma di strutture ricettive dislocate sul territorio.

Controllare su Booking la disponibilità prima di partire è comunque consigliabile, soprattutto quando vi è un grande evento in vista. Saronno offre soggiorni tranquilli, lontani dal caos, con prezzi sicuramente più accessibili, ma allo stesso tempo è possibile raggiungere Milano in poco tempo e comodamente coi mezzi.

I collegamenti con Milano

La città di Saronno è ben collegata al capoluogo lombardo grazie a treni che partono ogni 10 minuti e impiegano circa 20 minuti per raggiungere la stazione di Milano Cadorna.

Con un efficiente sistema ferroviario Saronno è una soluzione perfetta per soggiornare fuori dal caos della metropoli milanese. Il costo di un biglietto varia (una sola tratta) tra i 2 e i 4 euro, rendendo il viaggio sia veloce che economico.

Ancora, Saronno è una soluzione ideale anche per i concerti che si tengono a Rho Fiera. Da questa cittadina, in soli 15 minuti di treno potrai giungere alla sede dell’evento.

Saronno è anche ottimamente collegata all’aeroporto di Milano Malpensa, per coloro che si spostano in aereo. In circa 18-20 minuti con il treno “Malpensa Express” è possibile raggiungere i principali terminal per le partenze. Vi sono poi anche navette dedicate con prezzi contenuti e variabili, offerte da diversi operatori, sempre per raggiungere l’aeroporto in modo comodo e veloce.

Un’occasione per visitare Saronno: il centro storico e la cucina locale

Soggiornare a Saronno significa anche scoprire qualcosa in più sul territorio lombardo. A Saronno è possibile visitare il suo bellissimo e caratteristico centro storico, ma anche avventurarsi nei ristoranti tipici del posto che offrono specialità enogastronomiche che vale la pena degustare.

Ancora, il celebre Santuario della Beata Vergine dei Miracoli, costruito nel 1498, è un capolavoro del Rinascimento lombardo. Al suo interno si possono ammirare affreschi di Bernardino Luini e Gaudenzio Ferrari. Per finire poi, il Teatro Giuditta Pasta offre una ricca rassegna di spettacoli e il Museo della Ceramica Giuseppe Gianetti, situato nella bellissima Villa Biffi, conserva una collezione di ceramiche settecentesche provenienti da tutta Europa e da Oriente. Qui spesso vengono poi organizzate diverse mostre. Il Palazzo Visconti invece, è un importante edificio del XVI secolo che vale la pena visitare.

Infine, il Parco del Lura, è perfetto per rilassarsi in mezzo al verde e fare lunghe passeggiate per chi ama la natura. Da Saronno puoi anche raggiungere facilmente la città di Como, con il suo bellissimo lago e la città di Varese, con il suo “Sacro Monte” patrimonio UNESCO e regalarti una gita più completa per esplorare il territorio circostante.