SARONNO – Non un comizio, non una promessa da campagna elettorale, ma un impegno concreto da realizzare dopo il voto. Mauro Lattuada, candidato del Partito Democratico al consiglio comunale di Saronno, lancia un’idea chiara e misurata: incontrare i cittadini in ogni quartiere per un momento di dialogo, per raccogliere bisogni, priorità e proposte.

“Spesso si fanno promesse prima, io preferisco partire dopo – spiega Lattuada – Se sarò eletto, voglio sedermi accanto a voi, ascoltarvi e raccogliere le segnalazioni su ciò che davvero serve nei quartieri: marciapiedi da sistemare, buche da chiudere, lampioni da riaccendere, aree verdi da valorizzare”. Un’attenzione quotidiana ai piccoli interventi, che secondo Lattuada possono migliorare la qualità della vita e costruire una città più ordinata, sicura e accogliente.

Per Lattuada, il decoro urbano e la manutenzione sono la base di una comunità che funziona. E il primo passo è il confronto diretto, faccia a faccia, senza filtri né formalità. “In questi anni ho cercato di risolvere i problemi collaborando con gli uffici del Comune, lavorando in silenzio. Ora voglio rendere questo impegno ancora più trasparente e partecipato”.

Nessuna promessa eclatante, ma la volontà di coltivare un dialogo continuo. “Facciamo fiorire Saronno insieme – conclude –. Non sarà un incontro elettorale, sarà un momento reale, vissuto nei quartieri, per fare, non per dire”.

