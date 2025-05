Politica

SARONNO – Riceviamo e pubblichiamo la nota di Pier Angela Vanzulli candidata della Lega di Saronno in merito al bilancio.

“Occorre chiarire bene un principio. I bilanci privati con alti avanzi fanno la felicità dei soci. Nei bilanci pubblici un alto avanzo vuole solo dire fallimento. La non realizzazione della programmazione che si intendeva fare nell’arco dell’anno.

Quindi quando Airoldi dice che avere un avanzo disponibile di 3 milioni di euro è un gran risultato sta “interpretando” a suo favore la realtà per ottenere consensi. Immobilismo amministrativo puro, in soldoni non hanno saputo neppure spendere, una cosa sanno farla bene, i comunicati stampa mirabolanti.

Sempre Airoldi si è superato dicendo che hanno “risanato” il bilancio ovviamente riferendosi al precedente. Attenzione si risana un bilancio pubblico quando ci sono squilibri. Quindi chi lo ha letto era legittimato a pensare che l’Amministrazione Fagioli avesse lasciato un bilancio con problemi. Non è così! Come ex Assessore al Bilancio posso affermare senza ombra di smentita che il bilancio era sostanzialmente e formalmente in regola come attestato dai revisori dei conti (esterni al Comune).

Avrei evitato di intervenire per non dover leggere le solite frasi del tipo che non capisco niente di Bilancio. Peccato che amministro da 30 anni, come Assessore al Bilancio ho recuperato da pratiche/contenziosi latenti, più di 3 milioni di euro per il Comune di Saronno a cui sommare un contenzioso da noi aperto per più di 2 milioni di euro per una vertenza sui collabenti, ma l’utilizzo della parola risanare me lo ha imposto.

Airoldi ha poi affermato, per il previsionale, che si spenderà di più per l’appalto rifiuti. Peccato che l’intero costo del servizio viene integralmente coperto con le entrate della Tari, quindi attendetevi un ulteriore aumento.

Non ho mai sopportato le persone che per rafforzare una loro tesi plasmano la realtà oggettiva a loro favore. Ci sono documenti, come i Bilanci, che attraverso i numeri delineano le scelte politiche di chi amministra, ma essendoci precise liturgie si devono seguire regole certe. Valutate bene a chi dare fiducia, l’etica politica in quanto tale impone dei limiti, essere chiari e trasparenti nei confronti dei cittadini.

